Esra Erol'da bugün (22 Nisan Çarşamba) neler oluyor? Atv ekranlarından son dakika Esra Erol haberleri peş peşe geliyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün 16.20'de yayınlanan Esra Erol'da birbirinden çarpıcı konuları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Zühre Hanım nikahsız bir şekilde dünyaya getirdiği 2 yaşındaki oğlu Dolunay'ı bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, oğlunun babası Doğan Taşkıran tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Bulgaristan'da 4 çocuğu bulunduğunu ve onlarla görüşmediği belirten genç kadın dünkü yayında stüdyodakiler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Doğan Bey ve Zühre Hanım bugün canlı yayında kozlarını paylaştı.Taraflar karşılıklı birbirini suçladı. Zühre Hanım'ın nikahlı eşi Hüseyin Bey'in sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Hüseyin Bey, annesinin çocuğu sağlıklı beslemediğini söyledi. Doğan Bey, 6 kez uzaklaştırma kararı aldırıldığını belirtti. Taşkıran çocuğun bahane olduğunu Zühre Hanım'ın derdinin kendisiyle olduğunu öne sürdü. Doğan Bey'in ilk karısının akrabası yayına bağlandı ve "Doğan karısını çok kötü dövdü, defalarca aldattı!" dedi.

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ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE 22 NİSAN ÇARŞAMBA - TIKLA

Esra Erol'da son dakika gelişmeleri! Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. İtiraflarıyla, tavırlarıyla herkesi şoke ettiler! Cemalettin ve Buket stüdyoda karşı karşıya geliyor! Akılalmaz yüzleşmede ikinci perde! Canlı yayından sonra ortalık karıştı! Zühre 2 aydır hasret kaldığı evladını ilk kez gördü! Herkesi şoke edecek o anlar! Kızım Çiğdem 2 çocuğuyla birlikte 3 yıl önce kayboldu diyen acılı anne Esra Erol'dan yardım istedi! Çiğdem'e ne oldu? "Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldım. Gerçek adı Hülya" diyen Mustafa Bey'in isyanı! Mustafa Bey Esra Erol'da canlı yayınında nikahlı eşinden af diledi! Hepsi ve daha fazlası 22 Nisan Çarşamba Atv Esra Erol'da canlı yayınında!