Kuruluş Osman 18. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karışacak. Yeni bölümde Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt vereceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Kuruluş Osman son bölüm izle linki ve Kuruluş Osman 18. bölüm canlı izleme ekranı aşağıda bulunuyor.
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KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Osman ile Balgay ittifak kurmuşsa, kıyamet kopmuş demektir!"
Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi?
Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"
Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?
DÜNDAR BEY'İN OĞLUNA VEDASI
Zöhre Hatun'un oğlu Batur'un naaşını da yanında getirmesiyle Dündar oğluyla vedalaşma fırsatı buldu.
Oğlunun katilinin Alişar Bey olduğunu bilmeyen Dündar, gözyaşlarına boğulurken "Benim aslan oğlum, can parçam, evladım! Yakışır mı sana kara toprak! Yakışır mı gencecikken solup gitmek? Bunu edenlere hesabını soracam Baturum! Gözün arkada kalmasın! Sana kıyanların yanına bırakmayacağım! Acımı evladımla beraber toprağa gömeceğim. Öfkemse tasmalı itimdir, her adımda yanımda gezdireceğim! Gayrı karşılarında başka bir Dündar vardır artık. Hepsini, böcek gibi tek tek ezeceğim!" sözleriyle intikam yemini etti.