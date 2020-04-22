DÜNDAR BEY'İN OĞLUNA VEDASI

Zöhre Hatun'un oğlu Batur'un naaşını da yanında getirmesiyle Dündar oğluyla vedalaşma fırsatı buldu.

Oğlunun katilinin Alişar Bey olduğunu bilmeyen Dündar, gözyaşlarına boğulurken "Benim aslan oğlum, can parçam, evladım! Yakışır mı sana kara toprak! Yakışır mı gencecikken solup gitmek? Bunu edenlere hesabını soracam Baturum! Gözün arkada kalmasın! Sana kıyanların yanına bırakmayacağım! Acımı evladımla beraber toprağa gömeceğim. Öfkemse tasmalı itimdir, her adımda yanımda gezdireceğim! Gayrı karşılarında başka bir Dündar vardır artık. Hepsini, böcek gibi tek tek ezeceğim!" sözleriyle intikam yemini etti.