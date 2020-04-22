Milyonlarca kişiyi her hafta ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin 18. bölümünde dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. ATV ekranlarında dev prodüksiyonuyla dikkat çeken Kuruluş Osman'da yine izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Son bölümün final sahnesinde iki düşman olan Osman Bey ve Balgay'ın ittifakı herkesi şaşırttı. Obada işlerin iyice karışacağı bölümde Osman Bey ve Balgay ittifakının nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte merak araştırılan o sorunun yanıtı...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.