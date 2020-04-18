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    • Magazin
    • 18.04.2020 13:27
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    • 18.04.2020 17:41
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    'nın acı gününe ünlülerden destek mesajları yağdı

    Eski model ve pilates eğitmeni Ebru Şanlı'nın lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars hayata gözlerini yumdu. Küçük Pars 2 yıldır mücadele ettiği hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi. 'nın bu acı gününde pek çok ünlü isim yanındaydı.

    Ebru Şallı'ya destek mesajları yağdı

    , 2002 yılında iş insanı ile dünya evine girmişti. Çiftin 11 yıllık evliliklerinden Beren ve Pars isimlerini verdikleri iki çocukları olmuştu. Ebru Şallı ve Harun Tan 2013 yılında boşanma kararı almasına rağmen küçük oğulları Pars'ın tedavi süresinde birbirlerine destek olmaya devam etti.

    Anne ve babasının mücadelesi ne yazık ki minik Pars'ın hastalıkla olan savaşını kazanmasına yetmedi. Pars, dün öğle namazına müteakiben Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

    Magazin dünyasına bomba gibi düşünen haberin ardından ünlü isimler üzüntülerini ve dileklerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları taziye mesajları ile Ebru Şallı'ya ilettiler. Mesajların büyük çoğunluğunda yer alan "küçük melek" ifadesi ise okuyan herkesi duygulandırdı. Ebru Şallı'nın acısını paylaşmak isteyenler arasında Seda Sayan, Seren Serengil, Deniz Seki, Yeşim Salkım, Demet Şener, Gamze Özçelik gibi ünlü isimler vardı.

    Haberler Magazin Ebru Şallı'nın acı gününe ünlülerden destek mesajları yağdı
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