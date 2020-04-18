Milyonlarca kişiyi her hafta ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin 18. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş son buldu. ATV ekranlarında dev prodüksiyonuyla dikkat çeken Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Son bölümün final sahnesinde iki düşman olan Osman Bey ve Balgay'ın ittifakı herkesi şaşırttı. Obada işlerin iyice karışacağı bölümde Osman Bey ve Balgay ittifakının nasıl olacağı merak konusu. İşte Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı...

OSMAN BEY VE BALGAY'IN ZORUNLU İTTİFAKI

Çarşamba akşamlarının birincisi olan, çok konuşulan ve izlenen dizisi 'Kuruluş Osman'ın 22 Nisan Çarşamba akşamı heyecan ve sürprizlerle dolu on sekizinciyle bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümünde; Osman Bey, Balgay'la zorunlu bir ittifaka girecek.