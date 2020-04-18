Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden oğulları Pars için yaptırdıkları mezar taşı kahretti!
Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Pars Tan, düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kilyos mezarlığına defnedildi. Ebru Şallı ve Harun Tan'ın, Pars için yaptırdıkları mezar taşı ise kahretti.
18.04.2020 09:55
- Son Güncelleme: 18.04.2020 11:20
Ebru Şallı 2002'de Harun Tan ile nikâh masasına oturdu. Büyük oğulları Beren 2004'te, kardeşi Pars ise 2010'da dünyaya geldi. Çift 2013'te boşandı. Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: "İyi ki doğdun Ponçiğim. Senden çok şey öğrendim. Hep güler yüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa."
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