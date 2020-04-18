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Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden oğulları Pars için yaptırdıkları mezar taşı kahretti!

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Pars Tan, düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kilyos mezarlığına defnedildi. Ebru Şallı ve Harun Tan'ın, Pars için yaptırdıkları mezar taşı ise kahretti.

18.04.2020 09:55 - Son Güncelleme: 18.04.2020 11:20
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden oğulları Pars için yaptırdıkları mezar taşı kahretti!

EBRU Şallı ve eski eşi Harun Tan'ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars'a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu.

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Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden oğulları Pars için yaptırdıkları mezar taşı kahretti!

'MÜCADELE EDİYORUZ DEMİŞTİ...'
Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden oğulları Pars için yaptırdıkları mezar taşı kahretti!

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ
Pars Tan önceki akşam tedavi gördüğü Koşuyolu Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan dün ise oğullarını toprağa verdi.

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden oğulları Pars için yaptırdıkları mezar taşı kahretti!

CENAZEYE AİLE KATILDI
Eylülde 10 yaşına girecek olan Pars Tan'ın cenazesi dün öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı.

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden oğulları Pars için yaptırdıkları mezar taşı kahretti!

Ebru Şallı 2002'de Harun Tan ile nikâh masasına oturdu. Büyük oğulları Beren 2004'te, kardeşi Pars ise 2010'da dünyaya geldi. Çift 2013'te boşandı. Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: "İyi ki doğdun Ponçiğim. Senden çok şey öğrendim. Hep güler yüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa."

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