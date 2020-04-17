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    • 17.04.2020 16:50
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! 'da son dakika DNA testi sonucu! 'Cinsel istismara uğradım' demişti...

    canlı yayınında son dakika DNA testi sonucu! Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 yaşındaki Pınar, "Yalnızca bir kez görüştüğüm Mehmet denen şahıs, 1 yaşındaki evladımın babasıdır" dedi, ortalık karıştı! Mehmet Bey DNA testi istedi! 2 yıl önce Tako lakaplı Tolga ile tanıştıktan sonra başına istemediği şeyler geldiğini iddia eden Pınar doğruyu mu söylüyor? Pınar'ın bebeğinin babası Mehmet mi yoksa kendisini Tolga diye tanıtan Tarık Dilaver mi? Tarık'ın canlı yayında 'O zaman ben de olabilirim çocuğun babası' sözleri üzerine yapılan DNA testi sonucu, Esra Erol'da canlı yayınında açıklanıyor! Pınar'ın bebeğinin babası Tarık Dilaver mi? Esra Erol'da son dakika gelişmeleri için 17 Nisan Cuma Esra Erol canlı yayınını izleyebilir, gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Son dakika gelişmeleri! Esra Erol'da canlı yayınına çıkan Pınar Hanım, anlattıklarıyla herkesi şoke etti! Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de Atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Pınar Hanım: "Sosyal medyadan tanıştığım Tolga'nın arkadaşı Mehmet'ten çocuk dünyaya getirdim, Mehmet'in sadece adını biliyorum ve onu bulmak istiyorum!" iddiasıyla Esra Erol'dan yardım istedi. Pınar Hanım'ın Tolga olarak tanıdığı Tarık Tilaver de yayına telefonla bağlandı ve hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Evli olduğunu ve çocuğu bulunduğunu anlatan Tarık Bey iddiaların sahibi genç kadının para karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu söyledi.

    Esra Erol canlı yayında DNA testi sonucu açıklanıyor! Pınar'ın bebeğinin babası Tarık mi yoksa Dilaver mi?

    ATV CANLI YAYIN

    Dolunay Taşkıran babası tarafından kaçırılıyor. Kim doğruyu söylüyor? Zühre mi Doğan mı? Zühre aylardır göremediği 2 yaşındaki çocuğuna kavuşabilecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Zühre Hanım nikahsız bir şekilde dünyaya getirdiği 2 yaşındaki oğlu Dolunay'ı bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, oğlunun babası Doğan Taşkıran tarafından kaçırıldığını iddia etti.

    DOĞAN VE ZÜHRE KARŞI KARŞIYA!

    Bulgaristan'da 4 çocuğu bulunduğunu ve onlarla görüşmediği belirten genç kadın dünkü yayında stüdyodakiler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Doğan Bey ve Zühre Hanım bugün canlı yayında kozlarını paylaştı.Taraflar karşılıklı birbirini suçladı. Zühre Hanım'ın nikahlı eşi Hüseyin Bey'in sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Hüseyin Bey, annesinin çocuğu sağlıklı beslemediğini söyledi. Doğan Bey, 6 kez uzaklaştırma kararı aldırıldığını belirtti. Taşkıran çocuğun bahane olduğunu Zühre Hanım'ın derdinin kendisiyle olduğunu öne sürdü.

    Doğan Bey'in ilk karısının akrabası yayına bağlandı ve "Doğan karısını çok kötü dövdü, defalarca aldattı!" dedi.

    Yeter günler sonra suskunluğunu bozacak! O konuşacak, yer yerinden oynayacak! Yeter'in kocası Uğur ile ilgili çok konuşulacak şok iddiası! Uğur Uyanık, 2 yaşındaki çocuk için neden eşi Yeter Uyanık'tan DNA testi istedi? Herkesi şoke edecek iddia! Konuşulmayanlar konuşulacak, son sözler stüdyoda söylenecek! Karı - Koca son kez kozlarını paylaşıyor! Kavganın nedeni Yeter'in babasından kalan miras mı? Büyük kavgada son durum ne? Uğur Uyanık'ın ile Yeter Uyanık, canlı yayından sonra birbirine girdi!

    İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Uğur Bey, "9 yıllık eşim Yeter, bir yaşındaki kızımızı da alıp Ercan Ediz'e kaçtı!" iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'dan ve ekibinden yardım istedi. Eşi tarafından defalarca ihanete uğradığını öne süren Uğur Uyanık, 'Bitmiş bir insanım desem yeridir. Onu sevmek benim için ateşti, yanacağımı bile bile sevdim!" dedi, eşi Yeter ise sözleri ile herkesi şoke etti!

    Eşi Yeter Uyanık'ın evli olan Ercan Ediz ile kaçtığını belirten Uğur Bey daha önce de defalarca ihanete uğradığını söyledi. Eşinin hamileyken bile kendisini aldattığını öne süren Uyanık, çocuklarının velayetini alıp boşanmak istiyorum, dedi.

    Uğur Bey'in kendisine şiddet uyguladığını belirten Yeter Uyanık, boşanmak için eşine 250.000 değerindeki evi verdiğini söyledi. Eşinin bu delilleri yok ettiğini anlatan Yeter Hanım, artık olayın yargı yoluyla çözüleceğini belirtti. Yeter Hanım, defalarca kadın sığınma evine gittiğini dile getirdi. Uyanık çifti canlı yayında karşılıklı suçlamalarda bulundu.

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN İZLE! Esra Erol'da son dakika DNA testi sonucu! 'Cinsel istismara uğradım' demişti...
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