Payitaht Abdülhamid bu akşam var mı? Her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisi bugün ekranlarda yerini almadı. Bu nedenle izleyiciler özellikle bu saatlerde Payitaht Abdülhamid dizisinin neden yayınlanmadığı konusunda araştırma yapıyor. Payitaht Abdülhamid'in yayınlanan son bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. Peki, Payitaht Abdülhamid bu akşam var mı, neden yok? Payitaht yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Payitaht Abdülhamid dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş TRT 1 tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. TRT 1'den Payitaht Abdülhamid yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.