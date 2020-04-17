Ebru Şallı'nın oğlu Pars lenfome kanserine yenik düştü ve 8 yaşında hayatını kaybetti. Acıların en ağırını yaşayan Ebru Şallı'nın hayatı, evlilikleri ve çocukları merak konusu oldu. 3 evlilik yapan Ebru Şallı 2. evliliğini Harun Tan ile yaptı ve evlilikten Sarp ve Beren adında 2 çocuğu oldu. Eski manken ve fotomodel Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan'dan acı haber geldi. Uzun süredir lenfoma ile mücadele eden minik Pars hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Ebru Şallı ve eski eşi Harun an gündem oldu. Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Pars Tan, Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile olan evliliğinden doğmuştu. Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona ermişti.
EBRU ŞALLI KİMİNLE EVLİ?
Ebru Şallı, üçüncü evliliğini Uğur Akkuş ile yaptı, çift 2019 eylül ayında nikah masasına oturdu.
EBRU ŞALLI OĞLU PARS HASTALIĞI!
Pars Tan yaklaşık 1 yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Minik Pars'a lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konulmuştu.
HARUN TAN KİMDİR?
Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Nuri Harun Tan'dır. YKM Mağazalarının kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan'ın oğludur.
Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor.
Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.
Harun Tan ve Ebru Şallı'nın evliliğinden Pars ve Beren isminde iki çocukları dünyaya geldi. Harun Tan ve Ebru Şallı'nın kızı Beren ise 16 yaşında…
Harun Tan ve Ebru Şallı'nın kesin boşanma nedenleri bilinmiyor. Ancak 2013 yılında magazin sayfalarında yer alan iddialara göre Şallı, eşi tanı aldattı. Dedektif sayesinde durumu öğrenen Harun Tan ise Ebru Şallı'yı boşadı.
EBRU ŞALLI – HARUN TAN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır.
EBRU ŞALLI KİMDİR?
Ebru Şallı 15 Ocak 1977 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.
1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı.
Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir.
Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu. Hafta içi her gün Beyaz TV'de Ebruli programının sunuculuğunu yapmaktadır.
LENFOMA NEDİR?
Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.
Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.
Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.
Lenfomalar temelde Hodgkin ve non-Hodgkin (Hodgkin olmayan) olmak üzere iki grupta incelenir. Her ikisinin de belirtileri benzer olabilmekle beraber, lenfomanın hangi tür olduğuna yapılan tetkiklerde rastlanabilecek bir takım özel hücrelere göre karar verilir. Tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi açısından lenfomanın hangi tür olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir.
Hodgkin lenfoma'da en sık görülen bulgu bir veya daha fazla büyük lenf düğümü varlığıdır. Bu düğümler genellikle ağrısızdır ve en sık boyun, göğsün üst kısmı, karın veya kasıklarda görülür.
LENFOMA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ağrısız bezeler; en sık görülen belirtidir. Lenf bezlerinde oluşan, ağrı vermeyen, genellikle çapı bir santimden fazla olan düğüm şeklinde şişliklerdir. Fark edilme ihtimali en yüksek olan bezeler, boyunda, koltuk altında veya kasık bölgesinde çıkar. Bu şişlikler ağrıya veya başka belirtilere yol açmaz, ancak sıklıkla boyutları giderek artar. Lenf düğümlerinin şişmesinin çok sık görülen bir durum olduğu unutulmamalıdır.
Lenf düğümlerinde şişme olan kişilerin çok büyük bir kısmında lenfoma dışında tanılar söz konusudur. Lenf düğümlerinde şişliğin en yaygın sebebi infeksiyondur. Şişen lenf düğümleri genellikle infeksiyon iyileştikten sonra küçülür. Sebebi bilinmeyen ateş; ortada hiçbir neden yokken vücut sıcaklığının 38ºC'nin üzerinde olması ve bunun sebebinin açıklanamaması durumudur. Gece terlemesi; hastanın gece yatarken giyilen giysilerin ve çarşafların ıslanmasına neden olacak kadar şiddetli gece terlemesi olduğunu belirtmesidir. Kilo kaybı; altı ay içerisinde vücut ağırlığının %10'undan fazlasının verilmesidir. Sürekli yorgunluk; şiddetli ve devamlı halsizlik veya yorgunluk hali. Öksürük ve nefes darlığı. Deride kaşınma.
LENF KANSERİ ÇEŞİTLERİ
Kronik lenfositik lösemi
Kutanöz B hücreli
Kutanöz T-hücreli
Hodgkin (Hodgkin hastalığı)
Hodgkin dışı
Waldenström makroglobulinemisi
LENFOMA TEDAVİSİ VAR MI?
Lenfomanın tedavi seçenekleri lenfomanızın türüne, saldırgan derecesine ve tedavi hedeflerinize bağlıdır. Tedaviler aşağıdakileri içerir:
Aktif izlem. Bazı lenfoma türleri çok yavaş büyürler. Siz ve doktorunuz, tedavinizi günlük yaşam faaliyetlerinizi etkileyen işaret ve belirtilere neden olana dek bekletmeye karar verebilirsiniz. Bu aşamadan sonra, rahatsızlığınızın izlenmesi için periyodik testlere girebilirsiniz.
Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalları kullanan bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi çoğunlukla bir toplar damar içerisine verilir, ancak aldığınız özel ilaçlara bağlı olarak hap şeklinde de alınabilir.
Diğer ilaç terapiler. Tedavi için kullanılan diğer ilaçlar içerisinde kanser hücrelerinizin içerisindeki yaşamlarını sürdürmelerine imkan tanıyan spesifik anormalliklere odaklanan hedefe yönelik ilaçlar yer alır. İmmünoterapi ilaçları kanser hücrelerini öldürmek için bağışıklık sisteminizi kullanırlar.
Radyasyon terapisi. Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için X ışını ve protonlar gibi güçlü enerji demetlerini kullanır.
Kemik iliği nakli. Kök hücre nakil olarak da bilinen kemik iliği nakli kemik iliğini baskılamak için yüksek dozda kemoterapi ve radyasyonun kullanılmasını içerir. Ardından, vücudunuzdan veya bir vericiden alınan sağlıklı kemik iliği kök hücreleri kanınıza verilerek kemiklerinize giderler ve kemik iliğinizi yeniden inşa ederler.