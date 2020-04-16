Yeter günler sonra suskunluğunu bozacak! O konuşacak, yer yerinden oynayacak! Yeter'in kocası Uğur ile ilgili çok konuşulacak şok iddiası! Uğur Uyanık, 2 yaşındaki çocuk için neden eşi Yeter Uyanık'tan DNA testi istedi? Herkesi şoke edecek iddia! Konuşulmayanlar konuşulacak, son sözler stüdyoda söylenecek! Karı - Koca son kez kozlarını paylaşıyor! Kavganın nedeni Yeter'in babasından kalan miras mı? Büyük kavgada son durum ne? Uğur Uyanık'ın ile Yeter Uyanık, canlı yayından sonra birbirine girdi!

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İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Uğur Bey, "9 yıllık eşim Yeter, bir yaşındaki kızımızı da alıp Ercan Ediz'e kaçtı!" iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'dan ve ekibinden yardım istedi. Eşi tarafından defalarca ihanete uğradığını öne süren Uğur Uyanık, 'Bitmiş bir insanım desem yeridir. Onu sevmek benim için ateşti, yanacağımı bile bile sevdim!" dedi, eşi Yeter ise sözleri ile herkesi şoke etti!

Eşi Yeter Uyanık'ın evli olan Ercan Ediz ile kaçtığını belirten Uğur Bey daha önce de defalarca ihanete uğradığını söyledi. Eşinin hamileyken bile kendisini aldattığını öne süren Uyanık, çocuklarının velayetini alıp boşanmak istiyorum, dedi.

Uğur Bey'in kendisine şiddet uyguladığını belirten Yeter Uyanık, boşanmak için eşine 250.000 değerindeki evi verdiğini söyledi. Eşinin bu delilleri yok ettiğini anlatan Yeter Hanım, artık olayın yargı yoluyla çözüleceğini belirtti. Yeter Hanım, defalarca kadın sığınma evine gittiğini dile getirdi. Uyanık çifti canlı yayında karşılıklı suçlamalarda bulundu.

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Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor...23 yaşındaki Pınar, "Yalnızca bir kez görüştüğüm Mehmet denen şahıs, 1 yaşındaki evladının babasıdır" dedi, Mehmet Bey DNA testi istedi! 2 yıl önce Tako lakaplı Tolga ile tanıştıktan sonra başına istemediği şeyler geldiğini iddia eden Pınar doğruyu mu söylüyor? Pınar'ın bebeğinin babası Mehmet mi yoksa kendisini Tolga diye tanıtan Tarık Dilaver mi? Büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! İddiaların odağındaki Tarık Dilaver, 16 Nisan perşembe Esra Erol'da canlı yayınında neler anlatacak?

14 yaşındaki kızım 'Ayşenur kayıp' dedi, Nejla Çakmakoğlu hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Nejla Çakmakoğlu, kızı Ayşenur Çakmakoğlu'nu para karşılığı erkeklerle mi tanıştırıyor? Ayşenur'u kaçırdığı iddia edilen Önder Özer, Esra Erol'da canlı yayınında!