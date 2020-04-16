Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen haftaki bölümünde yaşanan dikkat çekti. Bu hafta yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş ATV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. ATV'den Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.