Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler? Oflu Hoca Trakya'da nerede çekildi? İşte konusu

Beyaz perdede büyük bir ilgiyle izlenen Oflu Hoca Trakya'da filmi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşine düşmesinin hikayesi anlatılıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Oflu Hoca Trakya'da nerede çekildi, konusu nedir? İşte merak edilenler...
OFLU HOCA TRAKYA'DA OYUNCULARI KİMLER?
Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncuları arasında Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Bilal Çatalçekiç, Seymen Aydın, Ececan Gümeci Ünal, Hülya Aydın, Buket Dereoğlu ve Bahtiyar Engin ve Hidayet Erdinç gibi önemli isimler yer alıyor.
OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Oflu Hoca Trakya'da filminin çekimleri Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilmiştir.
OFLU HOCA TRAKYA'DA KONUSU
Doğanspor'un başkanlığını yapan Oflu Hoca (Çetin Altay), genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Türkiye'nin öbür ucuna, Lüleburgaz'a gitmiştir. Ancak buraya ayak basar basmaz hiç beklemediği birşeyle karşılaşır. Her yönüyle bir Trakyalı olan Haspi de o gün hapisten çıkmıştır. Haspi dış görünüş olarak Oflu Hoca'nın tıpatıp kopyası gibidir, ancak karakterleri 180 derece farklıdır. Bu fiziksel benzerlik, Oflu Hoca ve Haspi'nin başına bela olacaktır.