Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler? Oflu Hoca Trakya'da nerede çekildi? İşte konusu

OFLU HOCA TRAKYA'DA KONUSU

Doğanspor'un başkanlığını yapan Oflu Hoca (Çetin Altay), genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Türkiye'nin öbür ucuna, Lüleburgaz'a gitmiştir. Ancak buraya ayak basar basmaz hiç beklemediği birşeyle karşılaşır. Her yönüyle bir Trakyalı olan Haspi de o gün hapisten çıkmıştır. Haspi dış görünüş olarak Oflu Hoca'nın tıpatıp kopyası gibidir, ancak karakterleri 180 derece farklıdır. Bu fiziksel benzerlik, Oflu Hoca ve Haspi'nin başına bela olacaktır.