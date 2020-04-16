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    • Magazin
    • 16.04.2020 17:23
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    • 16.04.2020 17:23
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    Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler? Oflu Hoca Trakya'da nerede çekildi? İşte konusu

    Vizyona girdiği tarihte dikkatleri üzerine çeken filmi Oflu Hoca Trakya'da bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin önceki serisini izleyen izleyiciler büyük bir merakla Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncularıyla ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Peki, Oflu Hoca Trakya'da filmi nerede çekildi? İşte Oflu Hoca Trakya'da 2 filminin oyuncuları ve konusu

    Oflu Hoca Trakya'da nerede çekildi?

    Beyaz perdede büyük bir ilgiyle izlenen Oflu Hoca Trakya'da filmi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşine düşmesinin hikayesi anlatılıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Oflu Hoca Trakya'da nerede çekildi, konusu nedir? İşte merak edilenler...

    OFLU HOCA TRAKYA'DA OYUNCULARI KİMLER?

    Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncuları arasında Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Bilal Çatalçekiç, Seymen Aydın, Ececan Gümeci Ünal, Hülya Aydın, Buket Dereoğlu ve Bahtiyar Engin ve Hidayet Erdinç gibi önemli isimler yer alıyor.

    OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Oflu Hoca Trakya'da filminin çekimleri Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

    OFLU HOCA TRAKYA'DA KONUSU

    Doğanspor'un başkanlığını yapan Oflu Hoca (Çetin Altay), genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Türkiye'nin öbür ucuna, Lüleburgaz'a gitmiştir. Ancak buraya ayak basar basmaz hiç beklemediği birşeyle karşılaşır. Her yönüyle bir Trakyalı olan Haspi de o gün hapisten çıkmıştır. Haspi dış görünüş olarak Oflu Hoca'nın tıpatıp kopyası gibidir, ancak karakterleri 180 derece farklıdır. Bu fiziksel benzerlik, Oflu Hoca ve Haspi'nin başına bela olacaktır.
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