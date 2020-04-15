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    • Magazin
    • 15.04.2020 Gazete
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    Ünlü isimler minik Mia için yardım seferberliği başlattı

    Hem Türk hem Polonya vatandaşı olan SMA Tip1 hastası 9 aylık Mia’nın tedavisi için 13 milyon lira gerekti. Onlarca ünlü, bağış için çağrı yaptı. ve Bengü, "Hepimiz Mia'ya el uzatalım" diye seslendi.

    Gülen yüzü solmasın

    Onlarca ünlü, Mia'nın gülen yüzü solmasın diye seferber oldu.


    Henüz 9 aylık olan Mia, sağlıklı günlere kavuşmayı bekliyor.

    İlk çağrı Bergüzar Korel'den geldi. Ölümcül kas hastalığı olan SMA Tip 1 hastalığına yakalanan Mia'nın tedavisi için gereken 2.3 milyon dolar yani 13 milyon liranın toplanması için başlatılan kampanyaya Bengü, Çağla Şıkel ve Gülşen gibi sayısız isim de destek verdi. 16 Mayıs'a kadar toplanması gereken paranın da şu an yaklaşık yüzde 25'i toplandı.


    ve Bengü, "Hepimiz Mia'ya el uzatalım" diye seslendi.

    Çağla Şıkel de sevenlerine seslenip "Mia'yı kurtarabiliriz" çağrısı yaptı.

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