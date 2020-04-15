Ünlü isimler minik Mia için yardım seferberliği başlattı

Onlarca ünlü, Mia'nın gülen yüzü solmasın diye seferber oldu.



Henüz 9 aylık olan Mia, sağlıklı günlere kavuşmayı bekliyor.

İlk çağrı Bergüzar Korel'den geldi. Ölümcül kas hastalığı olan SMA Tip 1 hastalığına yakalanan Mia'nın tedavisi için gereken 2.3 milyon dolar yani 13 milyon liranın toplanması için başlatılan kampanyaya Bengü, Çağla Şıkel ve Gülşen gibi sayısız isim de destek verdi. 16 Mayıs'a kadar toplanması gereken paranın da şu an yaklaşık yüzde 25'i toplandı.



Bergüzar Korel ve Bengü, "Hepimiz Mia'ya el uzatalım" diye seslendi.

Çağla Şıkel de sevenlerine seslenip "Mia'yı kurtarabiliriz" çağrısı yaptı.