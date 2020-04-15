Fatih Portakal bu akşam var mı? Fatih Portakal ceza mı aldı?

Fatih Portakal bu akşam var mı? FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal ceza mı aldı? RTÜK tarafından; Fatih Portakal'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara ceza verildi. Radyo Televizyon Üst Kurumu yaptığı açıklamada, Fatih Portakal'ın halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiğini bildirdi. Portakal'ın açıklamaları sonrası Fox TV'ye üst limitten idari yaptırım ve para cezası verildi. Ayrıca Fox TV'ye 3 kez program durdurma cezası verildiği duyuruldu. Peki, Fatih Portakal bu akşam var mı?
FATİH PORTAKAL BU AKŞAM VAR MI?
15 Nisan FOX TV yayın akışında herhangi bir değişiklik gözükmüyor. Cezanın ne zaman uygulanacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
FATİH PORTAKAL KİMDİR?
Fatih Portakal, 1968 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimden sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.
2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede "Mahalli İdareler" üzerine yüksek lisans yapmaktadır.
Üniversiteden mezun olduktan sonra dilini geliştirmek için gittiği Avusturalya'da dünyaca ünlü bir otelde restoran görevlisi olarak işe başladı. 3,5 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü.
Türkiye'ye geldiğinde eniştesi Dr. Rıza Arpaz, muhabirlik yapması için Star TV'den Ufuk Güldemir'e gönderdi. İşe alındıktan sonra İzmir'de stajyer muhabirliğe başladı. Ancak 2004 yılında çalıştığı kanal patron değiştirince işten çıkarıldı.
Bir süre sonra Aydın'da ajans muhabirliğine başladı. Daha sonra gelen bir teklif üzerine Best FM'de "Konuşan Türkiye" adlı programı yaptı. Ancak radyoculukta 8 ay çalıştı.
Mehmet Ali Brand'ın sayesinde haber muhabirliğinin yanında radyo ve televizyondan başka işlerde de çalışma fırsatı buldu. 2009-2010 yılları arasında Kanal D'de "Ne yapmalı?" programını sundu. CNN Türk'te "Seçim Çadırı ve Sokak TV" adlı programları yaptı. Seçimden sonra program "Sokak TV" olarak yayınlandı.
2010 yılında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı sabah programını sunmaya başladı. Sabah haberlerinden akşam FOX Ana Haber'e geçti. Yine aynı kanalda "Fatih Portakal'la Türkiye'nin Trendleri" programını sunmaya başladı.