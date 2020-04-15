Fatih Portakal bu akşam var mı? Fatih Portakal ceza mı aldı?

Fatih Portakal bu akşam var mı? FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal ceza mı aldı? RTÜK tarafından; Fatih Portakal'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara ceza verildi. Radyo Televizyon Üst Kurumu yaptığı açıklamada, Fatih Portakal'ın halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiğini bildirdi. Portakal'ın açıklamaları sonrası Fox TV'ye üst limitten idari yaptırım ve para cezası verildi. Ayrıca Fox TV'ye 3 kez program durdurma cezası verildiği duyuruldu. Peki, Fatih Portakal bu akşam var mı?

FATİH PORTAKAL BU AKŞAM VAR MI?

15 Nisan FOX TV yayın akışında herhangi bir değişiklik gözükmüyor. Cezanın ne zaman uygulanacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal, 1968 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimden sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.

2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede "Mahalli İdareler" üzerine yüksek lisans yapmaktadır.