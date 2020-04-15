Survivor Cemal kimdir sorusu programın yakın takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise Cemal Can Canseven oldu. Peki, Survivor Cemal kimdir? Cemal Can Canseven nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte merak edilen bilgiler...
SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
BİRLEŞME PARTİSİ HAFTAYA DAMGASINI VURDU
Takımlar arasında yarışmacıların değiş tokuş yapılacağı Survivor'ın birleşme partisi dikkat çekti. Survivor birleşme partisine Cemal Can Canseven ve Aycan Yanaç damgasını vurdu.
Aylarca zorlu parkurlarda yarışarak mücadele eden yarışmacılar, dün birleşme partisinin keyfini çıkardı. Kızı Melisa ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı ise partinin keyfili anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Virüs nedeniyle büyük bir organizasyon düzenleyemeyen Ilıcalı, yarışmacılar halay çektiği anları yayınladı.
Ilıcalı'nın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken DJ olan yarışmacı Cemal Can Canseven ile Aycan'ın düeti ve dansı büyük beğeni topladı.