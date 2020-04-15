Survivor Cemal kimdir sorusu programın yakın takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise Cemal Can Canseven oldu. Peki, Survivor Cemal kimdir? Cemal Can Canseven nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte merak edilen bilgiler...

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.