Havva Dalgıç ,'Kocam Harun eve dönsün, boşanmayacağım' dedi, kızı Sibel isyan etti! Kocası Hatun'un kaçtığı Selvi, bu sabah aileyi neyle tehdit etti?Çaresizlik, yokluk, büyük isyan! Anne-kız konuştu, milyonlar onlarla birlikte ağladı! Kocası Harun Dalgıç, Selvi Aslan adında bir kadına kaçtı, 37 yaşındaki Havva, eşi Harun'a Esra Erol'da canlı yayınında seslendi! 23 yıllık evliliğinde defalarca aldatıldığını belirten Havva Hanım, "Kocam Harun'un eve dönmesini istiyorum" dedi, kızı Sibel ise "Babamın yüzünü bile görmek istemiyorum." 4 çocuk babası Harun Dalgıç'a kızı Sibel'den sitem dolu sözler!

Harun Dalgıç, Esra Erol'da canlı yayınında eşini aldattığı Selvi Aslan için 'eşim' diye hitap edince, kızı Sibel tepki gösterdi. Harun Salgıç'ın "Çocuklarım için her şeyi yapmaya razıyım ama ben bundan sonra buradayım, boşanmak istiyorum" sözleri Esra Erol'u çileden çıkardı.

ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE ATV 14 NİSAN SALI - TIKLA

23 yaşındaki Pınar, sosyal medyadan tanıştığı Mehmet'i arıyor! Yalnızca bir kez görüştüklerini iddia eden Pınar, 1 yaşındaki evladının babasına Esra Erol'da canlı yayınında sesleniyor! Pınar Hanım, "Sosyal medyadan tanıştığım Tolga'nın arkadaşı Mehmet beni mağdur etti. 5 aylıkken hamile olduğumu öğrendim şu anda da bebeğim 1 yaşında. Bebeğimin babası Mehmet'e ulaştım ancak inanmadı 'bebeğin babası ben değilim' dedi." sözleri herkesi şoke etti.