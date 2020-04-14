'7. Koğuştaki Mucize', dünyadaki dijital platformların en popüler içeriklerinden biri oldu. Film; ABD, Fransa, İspanya, Yunanistan, Meksika, Brezilya, Fas, Şili, Romanya, Katar ve Paraguay gibi birçok ülkenin sıralamasında ilk 10'a girerek büyük bir başarıya imza attı.

BİR PAYLAŞIM DA NEYMAR'DAN

PSG forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, koronavirüs nedeniyle vaktini Brezilya'daki evinde geçiriyor. Antrenmanlarını aksatmayan Neymar, kalan zamanında da dizi ve film izliyor. 28 yaşındaki Neymar son olarak Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi. 7. Koğuştaki Mucize, Neymar'ı da ağlatmayı başardı.

"ÇOCUKLAR GİBİ AĞLADIM"

Neymar, Instagram'dan yaptığı paylaşımda filmi çok beğendiğini söylerken,

"Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film, izlerken çocuklar gibi ağladım"

ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize, 5,3 milyon kişi tarafından izlenerek Türkiye'de 2019 yılının en çok izlenen filmi olmuştu.

'BU FİLMİ İZLERKEN 8 KEZ AĞLADIM, BU NORMAL Mİ?'

Filmle ilgili sosyal medyada pek çok paylaşım yapıldı. Bunlardan biri de dünyaca ünlü DJ Snake'e aitti.

DJ Snake, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: