TRT 23 Nisan video gönderme ekranı! 2020 TRT 23 Nisan şenliklerine nasıl video gönderilir?

TRT 23 Nisan video gönderme ekranı erişime açıldı. 2020 TRT 23 Nisan şenlikleri bu yıl interaktif olacak. Yollayabileceğiniz şiir veya şarkı videolarıyla çocuğunuzla birlikte 23 Nisan şenliklerine siz de katılabilirsiniz. Salgın nedeniyle çocukların evde geçireceği bu özel bayramı sizin için unutulmaz kılabilirsiniz. TRT tarafından video göndermek için yapılması gerekenler açıklandı. Peki, TRT 23 Nisan şenliklerine nasıl video gönderilir? İşte, TRT 23 Nisan video gönderme ekranı!
TRT 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME
TRT, bu özel yayına katkıda bulunacak çocuklara bazı çekim tavsiyeleri de paylaştı.
"Çocuklar çekim yapmadan önce iyi hazırlanmalı"
- Güneşi ya da herhangi bir ışık kaynağını arkanıza değil önünüze alın. Böylece sahnedeymiş gibi gözükebilirsiniz.
- Videonuzu çeken kişi telefonu dik değil yatay tutmalı. Bu sayede televizyonda daha net seyredilebilirsiniz.
- Etrafta gürültü olmamasına dikkat edin. Sessiz bir ortamda kendi sesinizi daha net duyurabilirsiniz.
23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta gün boyu yayınlanacak. Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, bu yıl 42'ncisi düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde TRT ekranlarından izleyecek.
TRT ÖZEL OLARAK HAZIRLANDI
Koronavirüs tedbirleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını da etkileyecek. TRT bu nedenle çocuklara çok özel bir sürpriz planlıyor. Bu yıl 42'ncisi düzenlenecek 23 Nisan Şenlikleri kapsamında geçmiş yıllardaki şenliklerden özel bölümler yayınlayacak TRT, çocuklar için bir de interaktif yayın hazırlıyor. Türkiye'nin her yerinden çocukların çekerek göndereceği videolar şenlik özel yayınında yerini alacak. TRT ekranları, çocukların neşesiyle renklenecek.