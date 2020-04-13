Obanın yeni dengeleri: Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yer yerinden oynayacak

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in hayatını ve üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinde geçen hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Heyecan dolu bölümde Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilmek için harekete geçti. Oğlu Batur'u Osman'ın öldürdüğünü zanneden Dündar Bey ise Osman Bey'e karşı yeni bir plan kurdu. Bölümün ardından Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"
Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?
DÜNDAR BEY'İN OĞLUNA VEDASI
Zöhre Hatun'un oğlu Batur'un naaşını da yanında getirmesiyle Dündar oğluyla vedalaşma fırsatı buldu.
Oğlunun katilinin Alişar Bey olduğunu bilmeyen Dündar, gözyaşlarına boğulurken "Benim aslan oğlum, can parçam, evladım! Yakışır mı sana kara toprak! Yakışır mı gencecikken solup gitmek? Bunu edenlere hesabını soracam Baturum! Gözün arkada kalmasın! Sana kıyanların yanına bırakmayacağım! Acımı evladımla beraber toprağa gömeceğim. Öfkemse tasmalı itimdir, her adımda yanımda gezdireceğim! Gayrı karşılarında başka bir Dündar vardır artık. Hepsini, böcek gibi tek tek ezeceğim!" sözleriyle intikam yemini etti.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.
OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR
Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?
BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?
Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?