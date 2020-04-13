Bu hafta hangi diziler yok? Kanalların yayın akışları duyuruldu. Bu kapsamda 13-19 Nisan arasında yayınlanacak ve yayınlanmayacak diziler netleşti. Koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte ülkemiz genelinde yeni tedbirler alınıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen kararlarla birlikte birçok mekanının geçici bir süre kapatılması kararı alınırken 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş çıkışlar kapatıldı. Dizi sektörü de koronavirüs nedeniyle çekimlere ara verdi. Bazı diziler bu hafta izleyicisiyle buluşamayacak. Peki, Çukur, EDHO, Kuruluş Osman, Sefirin Kızı bu hafta yayınlanacak mı? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...
BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tutunamayanlar ve Arka Sokaklar bu hafta izleyicisiyle buluşacak.
BU HAFTA HANGİ DİZİLER YOK?
PAZARTESİ
Çukur
Sefirin Kızı
Zalim İstanbul
SALI
Ramo
Hekimoğlu
ÇARŞAMBA
Doğduğun Ev Kaderindir
Kuruluş Osman
PERŞEMBE
Bir Zamanlar Çukurova
CUMA
Arka Sokaklar
Babil
Hercai
Payitaht Abdülhamid
CUMARTESİ
Hizmetçiler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk
PAZAR
Gel Dese Aşk
Güvercin
Şampiyon
İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI
Pazartesi
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
Salı
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D: Hekimoğlu
Show TV: Ramo
TRT 1: Tutunamayanlar
Çarşamba
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Benim Adım Melek
Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir
Perşembe
ATV: Bir Zamanlar Çukurova
Cuma
ATV: Hercai
Kanal D: Arka Sokaklar
Star TV: Babil
TRT 1: Payitaht
Cumartesi
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D: Hizmetçiler
Show TV: Kuzey Yıldızı
TRT 1: Kalk Gidelim
Pazar
ATV: Gel Dese Aşk
Star TV: Güvercin
TRT 1: Şampiyon