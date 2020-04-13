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    • Magazin
    • 13.04.2020 15:42
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    • 13.04.2020 15:42
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    ? 13-19 Nisan arasında yayınlanacak ve yayınlanmayacak diziler netleşti!

    sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türkiye genelindeki bütün kanalların bir haftalık yayın akışları açıklandı. Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte Türkiye genelinde tedbirler artırıldı ve bazı mekanların geçici bir süreliğine faaliyetlerini durdurması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bu hafta bazı dizilerin ekranlara olmayacağı bilgisi paylaşıldı. Ekranları başında akşam saatlerinde yayınlanan dizileri takip eden izleyiciler hangi dizilerin yayınlanmayacağını araştırıyor.

    Bu hafta hangi diziler yok?

    Bu hafta hangi diziler yok? Kanalların yayın akışları duyuruldu. Bu kapsamda 13-19 Nisan arasında yayınlanacak ve yayınlanmayacak diziler netleşti. Koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte ülkemiz genelinde yeni tedbirler alınıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen kararlarla birlikte birçok mekanının geçici bir süre kapatılması kararı alınırken 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş çıkışlar kapatıldı. Dizi sektörü de koronavirüs nedeniyle çekimlere ara verdi. Bazı diziler bu hafta izleyicisiyle buluşamayacak. Peki, Çukur, EDHO, Kuruluş Osman, Sefirin Kızı bu hafta yayınlanacak mı? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

    BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tutunamayanlar ve Arka Sokaklar bu hafta izleyicisiyle buluşacak.

    BU HAFTA HANGİ DİZİLER YOK?

    PAZARTESİ

    Çukur

    Sefirin Kızı

    Zalim İstanbul

    SALI

    Ramo

    Hekimoğlu

    ÇARŞAMBA

    Doğduğun Ev Kaderindir

    Kuruluş Osman

    PERŞEMBE

    Bir Zamanlar Çukurova

    CUMA

    Arka Sokaklar

    Babil

    Hercai

    Payitaht Abdülhamid

    CUMARTESİ

    Hizmetçiler

    Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    PAZAR

    Gel Dese Aşk

    Güvercin

    Şampiyon

    İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI

    Pazartesi

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Show TV: Çukur

    Star TV: Sefirin Kızı

    TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

    Kanal D: Zalim İstanbul

    Salı

    ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kanal D: Hekimoğlu

    Show TV: Ramo

    TRT 1: Tutunamayanlar

    Çarşamba

    ATV: Kuruluş Osman

    TRT 1: Benim Adım Melek

    Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

    Perşembe

    ATV: Bir Zamanlar Çukurova

    Cuma

    ATV: Hercai

    Kanal D: Arka Sokaklar

    Star TV: Babil

    TRT 1: Payitaht

    Cumartesi

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D: Hizmetçiler

    Show TV: Kuzey Yıldızı

    TRT 1: Kalk Gidelim

    Pazar

    ATV: Gel Dese Aşk

    Star TV: Güvercin

    TRT 1: Şampiyon
    Haberler Magazin Bu hafta hangi diziler yok? 13-19 Nisan arasında yayınlanacak ve yayınlanmayacak diziler netleşti!
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