Bu hafta hangi diziler yok? Kanalların yayın akışları duyuruldu. Bu kapsamda 13-19 Nisan arasında yayınlanacak ve yayınlanmayacak diziler netleşti. Koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte ülkemiz genelinde yeni tedbirler alınıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen kararlarla birlikte birçok mekanının geçici bir süre kapatılması kararı alınırken 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş çıkışlar kapatıldı. Dizi sektörü de koronavirüs nedeniyle çekimlere ara verdi. Bazı diziler bu hafta izleyicisiyle buluşamayacak. Peki, Çukur, EDHO, Kuruluş Osman, Sefirin Kızı bu hafta yayınlanacak mı? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tutunamayanlar ve Arka Sokaklar bu hafta izleyicisiyle buluşacak.