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    • 13.04.2020 16:08
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    kısa uzun 2-4-8 kıtalık! 2020 yılı anlamlı için tıklayınız!

    En güzel ! Kısa uzun haberimizde! 2-4-8 kıtalık 23 Nisan şiirleri öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Atatürk'ün ulusumuza armağanı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenciler şiirler okuyacak ve bu yıl da bayram tüm coşkusuyla yaşanacak. Sizler için derlediğimiz 2-4-8 kıtalık 23 Nisan şiirlerine sayfamızdan ulaşabilir ve en güzel şiirleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 23 Nisan için en güzel, anlamlı, duygusal şiirler!

    En güzel 23 Nisan şiirleri kısa uzun! 2-4-8 kıtalık anlamlı 23 Nisan şiirleri!

    23 Nisan şiirleri kısa uzun 2-4-8 kıtalık şiirler öğrenciler tarafından sorgulanıyor. En güzel 23 Nisan şiirleri araştırılıyor. Veliler ve öğrenciler, 23 Nisan için okunabilecek anlamlı 23 Nisan şiirlerini sorguluyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden 23 Nisan şiirlerine ulaşabilir ve bu şiirleri okuyabilirsiniz. 23 Nisan 1920 tarihi, sadece ulusumuz için değil dünya tarihine geçmiş bir gündür. Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. İşte, en güzel kısa uzun 23 Nisan şiirleri!

    EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ!

    23 NİSAN

    23 Nisan'da açtı Büyük Meclisi.
    Meclise oldu başkan Atatürk'ün kendisi.
    Dedi: Kendin yönetir halkın kendi kendisi.
    Bu millete yakışan en iyi demokrasi.

    23 NİSAN

    Dün sabah anneciğim
    Öperek, dedi: Uyan
    Bugün senin bayramın,

    Kalk, bak süslendi her yan.
    Baktım her taraf süslü,
    Sokaklar dolu insan.

    Dedim: Anne bu neden
    Dedi: 23 Nisan.

    Temel bayrammış, inan
    Kutlu olsun kardeşim
    Geldi 23 Nisan.

    23 NİSAN GÜNÜ

    Bayram yapar çocuklar,
    23 Nisan günü
    Büyük bir sevinç kaplar,
    Bütün yurdun üstünü

    Bin dokuz yüz yirmide
    Duyuldu halkın sesi
    Açıldı bu tarihte
    Büyük Millet Meclisi

    Bugün edildi ilân
    Yeni bir Türk devleti
    Bundan, 23 Nisan
    Sevindirir milleti

    İ. Hakkı SUNAT

    23 NİSAN KOKUSU

    Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
    Geliyor her yandan Nisan kokusu.
    Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
    Sarmış gönülleri vatan duygusu.

    Gelincikler gibi al al bayraklar,
    Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
    Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
    Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

    Şu mini miniler tombul yanaklı,
    Yerlerinde bile duramıyorlar.
    Hepsinin elleri çifte bayraklı,
    Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

    Yeniden oluyor her şey, yeniden,
    Yanıyor Atatürk içimizde bak!
    Atatürk, bu kara günü ak eden,
    Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

    Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
    Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
    Havanın bile bir coşkun hâli var,
    Her yönden geliyor nisan kokusu.

    Hasan Lâtif SARIYÜCE

    23 NİSAN

    Biz dünyaya gelmeden
    Her yeri düşman almış.
    Atatürk düşmanları,
    Yurdumuzdan çıkarmışlar.

    23 Nisan günü
    Meclis kuruldu diye,
    Büyük bayram verilmiş
    Çocuklara hediye.

    Gülelim eğlenelim,
    Kutlayalım bayramı
    Verelim hep el ele
    Yükseltelim vatanı.

    23 NİSAN ŞİİRİ

    Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

    Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

    Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

    Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

    Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

    Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

    Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

    Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

    Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

    Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

    Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

    Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

    Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

    İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

    Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

    Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

    Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

    Kalmamalı en ufak bir tasamız,

    Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

    Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

    Ferit Rakıp TUNGOR

    23 NİSAN ŞİİRİ-2

    Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

    Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

    Bugün çocuklar güzel.

    Bugün sokaklar güzel...

    Elimizden tutan her el

    Daha sağlam

    Daha mavi gökyüzü;

    Bayraklar daha yakın.

    Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

    Şarkılar tutuyor gökleri.

    Adnan ARDAĞI

    ÇOCUK BAYRAMI

    Arkadaşlar, sevinelim,

    Hep gülelim, eğlenelim;

    Sıkılmasın hiç canımız;

    Çünkü bugün bayramımız...

    Oyun, alay, dernek düğün,

    Hepsi bizim işte bugün...

    Çocuklara hor bakmayın;

    İncitmeyin, esirgeyin...

    Ana yurdun oğlu, kızı,

    Umut veren şen yıldızı.

    Yarınları parlatacak;

    Şenlenecek her bir ocak...

    Korunacak cumhuriyet,

    Yükselecek bu memleket...

    Ekrem ŞENOZAN

    BİZİM BAYRAMIMIZ

    Bu gelen bizim bayram

    Yükseldi bak ünümüz.

    23 Nisan bizim

    En şerefli günümüz!

    Al bayrağı açalım,

    Gel gidelim törene.

    Bin teşekkür, bizlere

    Bugünleri verene...

    Bizim için harcanan

    Boşa gitmez bu emek,

    Çünkü her Türk çocuğu

    23 Nisan demek...

    İsmail Hakkı SUNAT

    23 NİSAN SÖYLEDİ

    Bu yurdun, bu devletin,
    Yüce Cumhuriyetin
    Sahibiyiz çocuklar.
    Bunları koruyacak,

    Bu ülkeye uyacak
    Yine biziz çocuklar!
    Yirmi Üç Nisanların
    Zevki çok, fakat yarın

    Güç işimiz çocuklar!
    Bu göklerin, bu yerin,
    Kutlu emanetlerin
    Bekçisiyiz çocuklar!

    Atalardan şan alan,
    Böyle temiz kan alan
    Yalnız biziz çocuklar!
    Türk'üz, ne mutlu bize!

    Bu bayram kutlu bize!
    Eğleniriz çocuklar!

    RAKIM ÇALAPALA

    23 NİSAN

    23 Nisan...
    Yurdu koruyan,
    Yarını kuran,
    Sen çocuğum.

    Eskiyi unut,
    Yeni yolu tut,
    Türklüğe umut,
    Sen ol çocuğum.

    Bizi kurtaran,
    Öndere inan,
    Sözünü tutan,
    Sen ol çocuğum.

    Küçüksün bugün,
    Yarın büyürsün,
    Her işte üstün
    Sen ol çocuğum,

    Çalışıp öğren,
    Her şeyi bilen
    Yurduna güven
    Sen ol çocuğum.

    HASAN ALİ YÜCEL

    23 NİSAN

    Nasıl sevinmez insan?
    Bugün 23 NİSAN.
    Bak süslenmiş dört bir yan,
    Yaşasın 23 Nisan

    Millet Meclisi kurduk,
    Düşmanı yurttan kovduk.
    Hürriyete kavuştuk;
    Yaşasın 23 Nisan.

    Egemenlik ulusun,
    Sen bir Türk oğlusun.
    Yurdumuzu korursun,
    Yaşasın 23 Nisan.

    Bugün gençlik günüdür.
    Türklerin düğünüdür.
    Milletimin ünüdür.
    Yaşasın 23 Nisan.

    SAMİ TUNCA

    23 NİSAN

    Şu 23 Nisanda,
    Doğdu Millet Meclisi.
    İşte o gün her yanda,
    Yükseldi Türkün sesi,

    Bunu her yıl çocuklar,
    Kutlayalım sevinçle,
    Egemenlik de yaşar,
    Hep verirsek el ele.

    SABRİ CEMİL YALKUT

    DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

    Kiminin saçı siyah,

    Kiminin saçı sarı...

    Ankara'da buluştu,

    Dünyanın çocukları.

    Her Yirmi Üç Nisan'da

    Tekrarlanır bu olay.

    Buluşma nedenini,

    Açıklamak çok kolay.

    Bu kocaman dünyada

    Ülke sayısı çoktur.

    Oysa ki hiç birinin

    Çocuk Bayramı yoktur.

    Dünyanın çocukları

    Yurdumuza koşuyor,

    Her Yirmi Üç Nisan'da

    Cıvıldaşıp coşuyor.

    Türkiye konuklarla,

    Kalpler sevgiyle dolsun.

    Dünya Çocuk Bayramı

    Herkese mutlu olsun!

    Altan ÖZYÜREK

    23 NİSAN ŞİİRİ

    Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

    Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

    Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

    Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

    Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

    Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

    Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

    Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

    Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

    Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

    Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

    Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

    Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

    İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

    Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

    Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

    Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

    Kalmamalı en ufak bir tasamız,

    Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

    Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

    Ferit Rakıp TUNGOR

    23 NİSAN ŞİİRİ-2

    Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

    Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

    Bugün çocuklar güzel.

    Bugün sokaklar güzel...

    Elimizden tutan her el

    Daha sağlam

    Daha mavi gökyüzü;

    Bayraklar daha yakın.

    Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

    Şarkılar tutuyor gökleri.

    Adnan ARDAĞI

    ÇOCUK BAYRAMI

    Arkadaşlar, sevinelim,

    Hep gülelim, eğlenelim;

    Sıkılmasın hiç canımız;

    Çünkü bugün bayramımız...

    Oyun, alay, dernek düğün,

    Hepsi bizim işte bugün...

    Çocuklara hor bakmayın;

    İncitmeyin, esirgeyin...

    Ana yurdun oğlu, kızı,

    Umut veren şen yıldızı.

    Yarınları parlatacak;

    Şenlenecek her bir ocak...

    Korunacak cumhuriyet,

    Yükselecek bu memleket...

    Ekrem ŞENOZAN

    BİZİM BAYRAMIMIZ

    Bu gelen bizim bayram

    Yükseldi bak ünümüz.

    23 Nisan bizim

    En şerefli günümüz!

    Al bayrağı açalım,

    Gel gidelim törene.

    Bin teşekkür, bizlere

    Bugünleri verene...

    Bizim için harcanan

    Boşa gitmez bu emek,

    Çünkü her Türk çocuğu

    23 Nisan demek...

    İsmail Hakkı SUNAT

    23 NİSAN ŞİİRİ-3

    Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:

    Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

    Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

    Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

    İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

    Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

    Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.

    Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

    Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.

    Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

    Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

    Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

    Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.

    (Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

    Ey gün yüzlü çocuklar!

    ( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")

    Hayatta durak yoktur;daima ileri!

    Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

    Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

    (Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)

    Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.

    Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.

    Uluğ TURANLIOĞLU

    ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

    Çocuk Bayramı'nda

    Gelmiş katılmış aramıza,

    Atatürk çocuk olmuş bakın:

    Sallanıyor salıncakta!

    Gülüyor gözlerinin içi,

    Gülüyor,

    Gökler, denizler kadar mavi.

    Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

    Bayramların en güzelini".

    "Dilerim, yurdumun çocukları,

    Tüm çocukları dünyanın

    Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

    Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

    Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

    Aziz SİVASLIOĞLU

    ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

    Çocuklar şarkı söylerken

    Kanatlanır gökyüzüne

    Melek olur.

    Çocuklar şarkı söylerken

    Sarı saçlı, mavi gözlü

    Bebek olur.

    Çocuklar şarkı söylerken

    Bulut olur,

    Gökkuşağı olur

    Deniz olur.

    Çocuklar şarkı söylerken

    23 Nisanlarda

    Pırıl pırıl saydam kanatlı

    Kelebek olur.

    Çocuklar şarkı söylerken

    23 Nisanlarda

    Dillerinde, gözlerinde

    Yüreklerinde yalnızca

    Bir dilek olur.

    Teşekkürler Atatürk

    Teşekkürler Atatürk

    M. Macit TAŞ

    23 NİSAN GÜNÜ

    Bayram yapar çocuklar,

    23 Nisan günü

    Büyük bir sevinç kaplar,

    Bütün yurdun üstünü

    Bin dokuz yüz yirmide

    Duyuldu halkın sesi

    Açıldı bu tarihte

    Büyük Millet Meclisi

    Bugün edildi ilân

    Yeni bir Türk devleti

    Bundan, 23 Nisan

    Sevindirir milleti

    İ. Hakkı SUNAT

    23 NİSAN KOKUSU

    Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

    Geliyor her yandan Nisan kokusu.

    Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

    Sarmış gönülleri vatan duygusu.

    Gelincikler gibi al al bayraklar,

    Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

    Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

    Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

    Şu mini miniler tombul yanaklı,

    Yerlerinde bile duramıyorlar.

    Hepsinin elleri çifte bayraklı,

    Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

    Yeniden oluyor her şey, yeniden,

    Yanıyor Atatürk içimizde bak!

    Atatürk, bu kara günü ak eden,

    Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

    Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

    Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

    Havanın bile bir coşkun hâli var,

    Her yönden geliyor nisan kokusu.

    Hasan Lâtif SARIYÜCE

    GELDİ 23 NİSAN

    Dün sabah anneciğim

    Öperek, dedi: Uyan

    Bugün senin bayramın,

    Kalk, bak süslendi her yan.

    Baktım her taraf süslü,

    Sokaklar dolu insan.

    Dedim: Anne bu neden

    Dedi: 23 Nisan.

    Temel bayrammış, inan

    Kutlu olsun kardeşim

    Geldi 23 Nisan.

    R. Gökalp ARKIN

    23 NİSAN BİR ARMAĞAN

    Sanki her tarafta var bir düğün.

    Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

    İşte, bugün bir meclis kuruldu,

    Sonra hemen padişah kovuldu.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

    Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

    Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

    Saip EGÜZ

    DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

    Kiminin saçı siyah,
    Kiminin saçı sarı...
    Ankara'da buluştu,
    Dünyanın çocukları.

    Her Yirmi Üç Nisan'da
    Tekrarlanır bu olay.
    Buluşma nedenini,
    Açıklamak çok kolay.

    Bu kocaman dünyada
    Ülke sayısı çoktur.
    Oysa ki hiç birinin
    Çocuk Bayramı yoktur.

    Dünyanın çocukları
    Yurdumuza koşuyor,
    Her Yirmi Üç Nisan'da
    Cıvıldaşıp coşuyor.

    Türkiye konuklarla,
    Kalpler sevgiyle dolsun.
    Dünya Çocuk Bayramı
    Herkese mutlu olsun!

    Altan ÖZYÜREK

    23 NİSAN GÜNÜ

    Bayram yapar çocuklar,
    23 Nisan günü
    Büyük bir sevinç kaplar,
    Bütün yurdun üstünü

    Bin dokuz yüz yirmide
    Duyuldu halkın sesi
    Açıldı bu tarihte
    Büyük Millet Meclisi

    Bugün edildi ilan
    Yeni bir Türk devleti
    Bundan, 23 Nisan
    Sevindirir milleti

    İ. Hakkı SUNAT

    BİZİM BAYRAMIMIZ

    Bu gelen bizim bayram
    Yükseldi bak ünümüz.
    23 Nisan bizm
    En şerefli günümüz!

    Al bayrağı açalım,
    Gel gidelim törene.
    Bin teşekkür, bizlere
    Bugünleri verene...

    Bizim için harcanan
    Boşa gitmez bu emek,
    Çünkü her Türk çocuğu
    23 Nisan demek...

    İsmail Hakkı SUNAT

    EGEMENLİK ULUSUNDUR

    Egemenlik ulusun olduğu günden beri,
    Her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.
    Biz seyredenlerin kamaşıyor gözleri,
    Asırları yılların içinde aşıyoruz...

    Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;
    Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.
    Kalplerde inkılabın bilinçli heyecanı,
    Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.

    Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,
    Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.
    Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.
    Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.

    Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
    Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.
    Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...
    En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

    Halil Refet TANIŞIK

    23 NİSAN

    Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
    Geliyor her yandan Nisan kokusu.
    Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
    Sarmış gönülleri vatan duygusu.

    Gelincikler gibi al al bayraklar,
    Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
    Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
    Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu!

    Şu mini miniler tombul yanaklı,
    Yerlerinde bile duramıyorlar.
    Hepsinin elleri çifte bayraklı,
    Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

    Yeniden oluyor her şey, yeniden,
    Yanıyor Atatürk içimizde bak!
    Atatürk, bu kara günü ak eden,
    Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

    Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
    Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
    Havanın bile bir coşkun hâli var,
    Her yönden geliyor nisan kokusu.

    Hasan Latif SARIYÜCE

    23 NİSAN

    Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
    Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
    Bugün çocuklar güzel.
    Bugün sokaklar güzel...
    Elimizden tutan her el
    Daha sağlam
    Daha mavi gökyüzü;
    Bayraklar daha yakın.
    Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
    Şarkılar tutuyor gökleri.

    Adnan ARDAĞI

    23 NİSAN

    Dün sabah anneciğim
    Öperek, dedi: Uyan
    Bugün senin bayramın,

    Kalk, bak süslendi her yan.
    Baktım her taraf süslü,
    Sokaklar dolu insan.

    Dedim: Anne bu neden
    Dedi: 23 Nisan.

    Temel bayrammış, inan
    Kutlu olsun kardeşim
    Geldi 23 Nisan.

    R. Gökalp ARKIN

    23 NİSAN

    Sanki her tarafta var bir düğün.
    Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
    Bugün yirmi üç Nisan,
    Hep neşeyle doluyor insan.

    İşte, bugün bir meclis kuruldu,
    Sonra hemen padişah kovuldu.
    Bugün yirmi üç Nisan,
    Hep neşeyle doluyor insan.

    Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
    Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
    Bugün yirmi üç Nisan,
    Hep neşeyle doluyor insan.

    Saip EGÜZ

    ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

    Çocuk Bayramı'nda
    Gelmiş katılmış aramıza,
    Atatürk çocuk olmuş bakın:
    Sallanıyor salıncakta!

    Gülüyor gözlerinin içi,
    Gülüyor,
    Gökler, denizler kadar mavi.
    Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
    Bayramların en güzelini".

    "Dilerim, yurdumun çocukları,
    Tüm çocukları dünyanın
    Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
    Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
    Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

    Aziz SİVASLIOĞLU

    ÇOCUK BAYRAMI

    Arkadaşlar, sevinelim,
    Hep gülelim, eğlenelim;
    Sıkılmasın hiç canımız;
    Çünkü bugün bayramımız...
    Oyun, alay, dernek düğün,
    Hepsi bizim işte bugün...
    Çocuklara hor bakmayın;
    İncitmeyin, esirgeyin...
    Ana yurdun oğlu, kızı,
    Umut veren şen yıldızı.
    Yarınları parlatacak;
    Şenlenecek her bir ocak...
    Korunacak cumhuriyet,
    Yükselecek bu memleket...

    Ekrem ŞENOZAN

    ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

    Çocuklar şarkı söylerken
    Kanatlanır gökyüzüne
    Melek olur.
    Çocuklar şarkı söylerken
    Sarı saçlı, mavi gözlü
    Bebek olur.
    Çocuklar şarkı söylerken
    Bulut olur,
    Gökkuşağı olur
    Deniz olur.
    Çocuklar şarkı söylerken
    23 Nisanlarda
    Pırıl pırıl saydam kanatlı
    Kelebek olur.
    Çocuklar şarkı söylerken
    23 Nisanlarda
    Dillerinde, gözlerinde
    Yüreklerinde yalnızca
    Bir dilek olur.
    Teşekkürler Atatürk
    Teşekkürler Atatürk

    M. Macit TAŞ

    EGEMENLİK BAYRAMI

    Egemen bir milletin,
    Coştuğu bir gündür bu!
    Yurduma hürriyetin,
    Koştuğu bir gündür bu.

    Başımızda Atatürk,
    Ülkümüz yüce Türklük,
    Milletimin en büyük,
    Sevdiği bir gündür bu.

    23 Nisan'ı veren,
    Bugünleri gösteren,
    Büyük Atam diyor ki:
    "Türk, çalış, övün, güven!"

    ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

    ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU...

    Daha bir ballanır uyku
    Çocuklar kardeş oldu mu
    Barışır artık kurt kuzu
    Çocuklar kardeş oldu mu.

    Düşler denizine doğru
    Mutluluk bir yelken açar
    Her yürek bir altın pınar
    Çocuklar kardeş oldu mu.

    Daha bir ışıldar akarsu
    Çocuklar kardeş oldu mu
    Kucaklaşır batıyla doğu
    Çocuklar kardeş oldu mu.

    Ne açlık kalır ne korku
    Korudaki fidanlar gibi
    Sevip sevip birbirini
    Çocuklar kardeş oldu mu.

    TAHSİN SARAÇ

    23 NİSAN SÖYLEDİ

    Bu yurdun, bu devletin,
    Yüce Cumhuriyetin
    Sahibiyiz çocuklar.
    Bunları koruyacak,

    Bu ülkeye uyacak
    Yine biziz çocuklar!
    Yirmi Üç Nisanların
    Zevki çok, fakat yarın

    Güç işimiz çocuklar!
    Bu göklerin, bu yerin,
    Kutlu emanetlerin
    Bekçisiyiz çocuklar!

    Atalardan şan alan,
    Böyle temiz kan alan
    Yalnız biziz çocuklar!
    Türk'üz, ne mutlu bize!

    Bu bayram kutlu bize!
    Eğleniriz çocuklar!

    RAKIM ÇALAPALA

    23 NİSAN

    23 Nisan...
    Yurdu koruyan,
    Yarını kuran,
    Sen çocuğum.

    Eskiyi unut,
    Yeni yolu tut,
    Türklüğe umut,
    Sen ol çocuğum.

    Bizi kurtaran,
    Öndere inan,
    Sözünü tutan,
    Sen ol çocuğum.

    Küçüksün bugün,
    Yarın büyürsün,
    Her işte üstün
    Sen ol çocuğum,

    Çalışıp öğren,
    Her şeyi bilen
    Yurduna güven
    Sen ol çocuğum.

    HASAN ALİ YÜCEL

    23 NİSAN

    Nasıl sevinmez insan?
    Bugün 23 NİSAN.
    Bak süslenmiş dört bir yan,
    Yaşasın 23 Nisan

    Millet Meclisi kurduk,
    Düşmanı yurttan kovduk.
    Hürriyete kavuştuk;
    Yaşasın 23 Nisan.

    Egemenlik ulusun,
    Sen bir Türk oğlusun.
    Yurdumuzu korursun,
    Yaşasın 23 Nisan.

    Bugün gençlik günüdür.
    Türklerin düğünüdür.
    Milletimin ünüdür.
    Yaşasın 23 Nisan.

    SAMİ TUNCA

    23 NİSAN

    Şu 23 Nisanda,
    Doğdu Millet Meclisi.
    İşte o gün her yanda,
    Yükseldi Türkün sesi,

    Bunu her yıl çocuklar,
    Kutlayalım sevinçle,
    Egemenlik de yaşar,
    Hep verirsek el ele.

    SABRİ CEMİL YALKUT

    23 NİSAN

    Biz dünyaya gelmeden
    Her yeri düşman almış.
    Atatürk düşmanları,
    Yurdumuzdan çıkarmışlar.

    23 Nisan günü
    Meclis kuruldu diye,
    Büyük bayram verilmiş
    Çocuklara hediye.

    Gülelim eğlenelim,
    Kutlayalım bayramı
    Verelim hep el ele
    Yükseltelim vatanı.

    MELAHAT UĞURKAN

    23 NİSAN

    Gün aydın, gözün aydın,
    Sayısız devrim saydın.
    Dünyaya bin ün yaydın.
    O mutlu Nisan bugün

    Buldun taze can bugün.
    İşte neşe, işte haz,
    Sevincin çok, derdin az.
    Bundan ünlü gün olmaz:

    Her lezzete kan bugün,
    O mutlu Nisan bugün,
    Seyir için bu töreni,
    Durma aç pencereni,

    Sana onu vereni,
    Saygıyla an bugün,
    O mutlu Nisan bugün,

    RIZA POLAT AKKOYUNLU

    23 NİSAN

    Bugün ne mutlu bize,
    Haydi hep gülsenize,
    Müjde dağa, denize,
    Geldi 23 Nisan.

    Sokaklar dolu bayrak,
    Yollara kurulmuş tak,
    Şöyle bir etrafa bak,
    Geldi 23 Nisan.

    FAHRUNNİSA ELMALI

    23 NİSAN

    Yirmi Üç Nisan geldi,
    Dalgalansın bayraklar.
    Bayramı ağaç bildi,
    Kıpırdandı yapraklar.

    Hakkındır güzel çocuk.
    Oyna, sevin, hiç durma.
    Şenlensin dört bir bucak,
    Çalınsın davul, zurna.

    Tutuşalım el ele,
    Bir yere toplanalım,
    Atamıza bak hele:
    Tekrar tekrar analım.

    Kıymetini kim bilmez,
    Eşsiz güzel vatanın
    Ruhuna leke gelmez,
    Bu toprakta yatanın.

    Okulumuz süslensin,
    Bayrağımız yükselsin.
    Kore'deki şehitler
    Bugün bayrama gelsin.

    Bakma küçük çağına,
    Sen, kahraman bir ersin,
    Tanrı Türk çocuğuna
    Çok bayramlar göstersin.

    İBRAHİM CESUR

    23 NİSAN

    Bugün Yirmi Üç Nisan,
    Toplandı bütün vatan,
    Millet Meclisimize
    Atatürk oldu başkan

    Kaldırdı hasta yurdu,
    Yılmaz bir ordu kurdu,
    Türk'ün şanlı sesini,
    Dünyalara duyurdu.

    Yükseldi bayrağımız,
    Koparıldı bağımız,
    Sultandan ayrılınca,
    Kurtuldu toprağımız.

    Türk çocuğu gül, sevin,
    Yaşa yurdunda emin,
    Bugünü an bayram et,
    Bugün senindir, senin.

    VASFİ MAHİR KOCATÜRK

    23 NİSAN

    23 Nisan'ı biz
    Sevinçlerle bekleriz.
    Bayrak, zincir, fenerle
    Sınıfları süsleriz.

    Okullar tabur tabur
    Törenlere giderler.
    Trampetler çalarak,
    Yavrukurtlar geçerler.

    Müsamere, oyunlar
    Şenletir bu haftayı.
    Unutmayız hiçbir gün,
    Şanlı büyük Ata'yı.

    MELAHAT UĞURKAN

    HÜRRİYET BAYRAMIMIZ

    Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet,
    Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!
    İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,
    Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...
    Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere,
    Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere?
    Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak,
    İnsan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak,
    Çaresiz ve tedbirsiz kalmış olsa da yine
    Bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine?
    Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir?
    Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir?
    Birinci Cihan Harbi, çullanmış bütün cihan:
    Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman...
    Atatürk başa geçip silkinince ansızın,
    Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın,
    Hür yaşamak azmini görürüz insanda biz,
    Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.

    BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

    23 NİSAN

    Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,
    23 Nisan bu, 23 Nisan.
    Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,
    Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.

    Kalmış bir sultanın keyfine işler.
    Nice yıllar olmuş Türkler perişan.
    Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,
    Dört yandan üstüne saldırmış düşman.

    Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,
    Canının derdine düşmüş de Sultan...
    Ansızın işlerin başına geçmiş,
    Milletin bağrından kopan kahraman...

    Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,
    Sultana isyan bu, cihana isyan
    Millet öyle büyük, baş öyle büyük,
    Bakmış, parmağını ısırmış cihan...

    Ana toprak için al bayrak için,
    Tepe tepe gövde, dere dere kan...
    Türk hak edince egemenliği,
    Açılmış önünde bir şanlı meydan...

    Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,
    Toplandığı tarih: 23 Nisan
    Milletin adına Millet Meclisi,
    Milletin isteği olsun her zaman...

    BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

    HOŞ GELDİN 23 NİSAN

    Günlerdir yolunu bekledik durduk.
    Sen geleceksin diye çiçek açtı.
    Bahçelerdeki bütün ağaçlar.
    Leylekler yuvalarına döndü.

    Toprak ısındı, uyandı karıncalar.
    Çoluk çocuk yollara döküldü.
    Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,
    Bayraklarla süsleniyor balkonlar.

    Caddelere taklar kuruyor,
    Bizim marşı çalıyor bandolar.
    Nasıl sevinmeyelim geldiğine?
    Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram...

    Hoş geldin 23 Nisan!
    Sana gözlerimizden sevinç,
    Bahçelerimizden bahar getirdik.
    Bari hemen bitivermese bu yolculuk...

    Seni kucaklamaya geliyor bugün,
    Köyler, şehirler dolusu çocuk.

    ŞÜKRÜ ENİS REGÜ

    EGEMENLİĞİN TADI

    Bundan yıllarca önce,
    Talihimiz ters dönünce,
    Soldurdular yurdumuzda
    Açan bütün çiçekleri,

    Önümüzde, ardımızda,
    Uçan ölüm böcekleri.
    Kan rengindeydi ilkbahar
    Bal yapamadı arılar.

    Kuş seslerinin yerine
    Top sesiyle yankılandı
    Yaslı bağlar, sisli dağlar.
    İşte böyle bir sırada,

    Atatürk'üm Ankara'da
    Kurdu yeni bir hükümet.
    Egemenliğin tadını,
    Tattı o günden bu yana,

    Tarihlerin Ay-yıldızı.
    Al bayrağında parlayan
    Düşmanın bile övdüğü,
    Türk adlı büyük millet.

    M.NECATİ ÖNGAY

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