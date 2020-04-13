Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölümde neler olacak? Hızır'ın sevdikleriyle imtihanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Nisan Salı akşamı yine izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyecek! 5 sezondur devam eden efsane dizi EDHO yeni bölümde şok ayrılık iddiası! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde yaşanacaklar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.

Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir.Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar.

Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir. Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.

EDHO'DA ŞOK AYRILI İDDİASI!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde dizinin renkli karakteri, Oktay Kaynarca'nın da çocukluğundan bu yana tanıdığı Hurşit'in öleceği iddia ediliyor.

EDHO'DAKİ HURŞİT KARAKTERİ KİM?

Haydar Şişman. Ressam ve aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Haydar Şişman "Kalandar Soğuğu" isimli sinema filminde canlandırdığı Mehmet karakteriyle Antalya Film Festivalinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.