Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık iddiası! EDHO 163. yeni bölümde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm ile kaldığı yerden devam ediyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 163. yeni bölümde düşman harekete geçiyor. Oktay Kaynarca, Sabina Toziya, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Sanem Çelik gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip EDHO'da şok ayrılık iddiası! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölümde o isim diziye veda mı ediyor? İşte EDHO 163. bölümde yaşanacaklar...
10.04.2020 18:45
- Son Güncelleme: 10.04.2020 19:02
Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.
DİĞER GALERİLER