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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık iddiası! EDHO 163. yeni bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm ile kaldığı yerden devam ediyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 163. yeni bölümde düşman harekete geçiyor. Oktay Kaynarca, Sabina Toziya, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Sanem Çelik gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip EDHO'da şok ayrılık iddiası! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölümde o isim diziye veda mı ediyor? İşte EDHO 163. bölümde yaşanacaklar...

10.04.2020 18:45 - Son Güncelleme: 10.04.2020 19:02
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık iddiası! EDHO 163. yeni bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Nisan Salı akşamı yine izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyecek! 5 sezondur devam eden efsane dizi EDHO yeni bölümde şok ayrılık iddiası! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde yaşanacaklar...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık iddiası! EDHO 163. yeni bölümde neler olacak?

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık iddiası! EDHO 163. yeni bölümde neler olacak?

Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık iddiası! EDHO 163. yeni bölümde neler olacak?

Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık iddiası! EDHO 163. yeni bölümde neler olacak?

Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.

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