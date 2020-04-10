Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık iddiası! EDHO 163. yeni bölümde neler olacak?

Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.

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