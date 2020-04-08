EDHO'dan ayrılacağı konuşulan Kenan Çoban'ın oğlu kocaman oldu! İşte Fahri Baba'nın oğlu Miraç...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Fahri Babası, Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey Çoban'ı... Kenan Çoban Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılıyor mu? ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Çakırbeyli ve Façalılar'a yapılan saldırıların şiddeti artıyor. Alpaslan Hızır'ı "Son hedef sen olacaksın amca" sözüyle uyarıyor. Çakırbeyliler'in mekanına yapılan baskında ise Hızır'ın en yakın adamı Fahri vuruluyor. Peki EDHO'da Fahri öldü mü? Kenan Çoban ayrılıyor mu?