EDHO'dan ayrılacağı konuşulan Kenan Çoban'ın oğlu kocaman oldu! İşte Fahri Baba'nın oğlu Miraç...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından EDHO izleyicisi Fahri Baba'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı. Daha önce Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Teröre, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin filmlerinde Abdülhey karakteri ile dikkat çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Fahri Babası'nın, EDHO yeni bölüm fragmanında birkaç el ateş ile yere yığılması hayranlarını üzdü. Geçmiş bölümlerde ölümden dönen Kenan Çoban hakkında yaşanan bu gelişme üzerine ünlü oyuncunun özel hayatını merak edildi. İşte 2017 yılında Emine Çoban ile dünyaevine giren Kenan Çoban'ın oğlu Miraç...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Fahri Babası, Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey Çoban'ı... Kenan Çoban Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılıyor mu? ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Çakırbeyli ve Façalılar'a yapılan saldırıların şiddeti artıyor. Alpaslan Hızır'ı "Son hedef sen olacaksın amca" sözüyle uyarıyor. Çakırbeyliler'in mekanına yapılan baskında ise Hızır'ın en yakın adamı Fahri vuruluyor. Peki EDHO'da Fahri öldü mü? Kenan Çoban ayrılıyor mu?
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 163. yeni bölümü 14 Nisan Salı akşamı ekranda olacak. Berat Kandili özel yayını nedeniyle ATV'de bu hafta ekrana gelmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle hayranlarıyla buluşacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 163. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
ÇAKIRBEYLİLER'E ŞOK SALDIRI: FAHRİ ÖLÜYOR MU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. yeni bölümünde, Çakırbeyli ve Façalılar'a yapılan eş zamanlı saldırılarını Alpaslan deşifre ediyor. Saldırganlar hakkında bilgi veren Alpaslan, "Teyzem bu 3 ismi tespit edebilmiş. Samuel doğrudan Dahlan ile bağlantılı. İlişkileri kuruyor emir veriyor. Bu iki kasap ise gelip işi bitirip gidiyor. Bunların en son hedefi sen olacaksın amca. Herkese hamle yapacaklardır" sözleriyle amcası Hızır'ı uyarıyor.