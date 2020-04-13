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    • 13.04.2020 15:21
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    • 13.04.2020 15:21
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    konusu nedir? Aşk 101 dizisi oyuncuları kimdir?

    Netflix’in yeni dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Kamuoyunda tartışmalara yol açan nedir? ? Netflix tarafından yayımlanacak diziyle ilgili RTÜK’den de bir açıklama geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix Türkiye yapımı 'Aşk 101' adlı diziye ilişkin "Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Ahlaksızlığa geçit vermemekte kararlıyız" dedi. Peki, ? İşte, Aşk 101 dizisi hakkında merak edilenler…

    Aşk 101 konusu nedir? Aşk 101 dizisi oyuncuları kimdir?

    Aşk 101 konusu nedir? Aşk 101 oyuncuları kimdir? Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101 konusuyla tartışmalara yol açtı. Dizide eşcinsel sahnelerinden olduğu öne sürülürken, bu nedenle diziye tepkiler sürüyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin; diziyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kırmızı çizgilerimiz bellidir, millet iradesiyle ortaya konulan ilgili yasamızdan aldığımız yetkiyle hareket ediyoruz. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız" mesajını verdi.

    AŞK 101 KONUSU NEDİR?

    1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

    1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

    AŞK 101 OYUNCULARI KİMDİR?

    Kubilay Aka – Kerem

    Kaan Urgancıoğlu – Kemal

    Alina Boz – Eda

    Pınar Deniz – Burcu

    Mert Yazıcıoğlu – Sinan

    Selahattin Paşalı – Osman

    İpek Filiz Yazıcı – Işık

    Müfit Kayacan – Necdet

    Bade İşçil

    AŞK 101 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Netflix üzerinden yapılan açıklamaya göre, Aşk 101 dizisi 24 Nisan 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

    Dizi, 8 bölümden oluşacak.
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