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    • Magazin
    • 09.04.2020 23:57
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    • 09.04.2020 23:57
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    64. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Behice amacına ulaşmak için yeni plan yapıyor!

    ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam 63. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bu haftaki bölümde Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçiyor. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürüyor. Bölümün ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

    Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayında mı?

    Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın bu akşam yayınlanan yeni bölümünde ortalık iyice karışmaya başladı. Son bölümde Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak istiyor. Ancak elbette Demir, onu dinlemiyor. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçiriyor. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayında mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Adnan senin oğlun Yılmaz!"

    HÜNKAR TÜM ADANA'YI ARKASINA ALIP NEYE ENGEL OLACAK?

    Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

    ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI

    Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

    KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!

    Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

    BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

    Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

    YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?

    Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?

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