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    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
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    şarkısıyla sınır tanımadı

    Başarılı müzisyen , Coronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde "Allahım Sana Sığındım" isimli şarkısını İspanyolca ve Türkçe söyleyerek kanalında yayınladı. Şarkıcı, 'da ilgi gördü.

    Şarkısıyla sınır tanımadı
    Başarılı müzisyen Murat Evgin, Coronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde "Allahım Sana Sığındım" isimli şarkısını İspanyolca ve Türkçe söyleyerek kanalında yayınladı. Şarkıcı, Latin Amerika'da ilgi gördü.

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