Başarılı müzisyen Murat Evgin, Coronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde "Allahım Sana Sığındım" isimli şarkısını İspanyolca ve Türkçe söyleyerek YouTube kanalında yayınladı. Şarkıcı, Latin Amerika'da ilgi gördü.
Başarılı müzisyen MuratEvgin, Coronavirüs salgınınedeniyle evde kaldığımız bugünlerde "Allahım Sana Sığındım"isimli şarkısını İspanyolca veTürkçe söyleyerek YouTubekanalında yayınladı. Şarkıcı, LatinAmerika'da ilgi gördü.
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