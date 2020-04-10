Hercai'nin çekici güzeli Ebru Şahin ile Akın Akınözü arasında... Şaşırtan gerçek!
Yayınlandığı ilk günden bu yana cuma akşamlarının en sevilen dizisi olan Hercai milyonları ekran başına bağlıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran yapımına başarılı oyunculuklarıyla Ebru Şahin ve Akın Akınözü damga vuruyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin ve yakışıklı yıldız Akın Akınözü'nün günlük yaşamı da merak konusu oluyor. Dizide iki sevgiliyi canlandıran isimler arasındaki boy farkı da merak konusu oldu. Peki Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in boyları sizce kaç? İşte şaşırtan gerçek...
Ebru Şahin, doğal tavırları ve güzelliği ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 25 yaşındaki Ebru Şahin ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün boy farkı merak konusu oldu. Hercai'nin sevilen partnerleri Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün boy farkını öğrenenler şoke oldu. İşte yakışıklılığı ile adından her daim söz ettiren Akın Akınözü ve partneri Ebru Şahin'in boyları...
Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Atv dizisi Hercai yeni bölümde yaşanacaklar yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır.
Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!
Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.
Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda
intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.