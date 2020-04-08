Hollywood ünlülerinin dostu Öger Entertainment'in sahibi Demet Öger, Türkiye'nin Amerika ile kıyasla daha güvenli olduğunu söyledi ve su sözleri kullandı: "Coronavirüs döneminde iyi ki ülkeme gelmişim. Los Angels ve New York'ta evleri bulunan Öger, İstanbul'daki evimde kendimi daha güvende hissedeceğimi düşündüğüm için geldim. Covid-19 krizinin büyüme ihtimalini düşünerek, Şubat ayının sonlarına doğru New York'daki işyerlerimi kapattım ve şirketimde çalışanlarımı ücretli izine çıkarttım. Bilinçli ve hızlı bir karar aldığımı düşünüyorum. Türkiye Amerika'ya göre daha güvenli şuanda."

'BİZ BİZE YETERİZ'

Dünya çapında sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Demet Öger, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına da bağış yaptığı öğrenildi. Bu arada Öger, prodüktörlüğünü yaptığı son belgesel'in yayın tarihini de 2021 senesine almak zorunda kaldığını söyledi.



Demet Öger, dünyaca ünlü yıldız Steven Tyler ile Oscar ödül törenine katılmıştı.



İş kadını Demet Öger, ünlü müzisyen ve yapımcı Quincy Jones ile yakın arkadaş