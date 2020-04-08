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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs 'yi tüketti! Sosyetik böyle seslendi: 'nin değerini bilin

    Dünya jet sosyetesi tarafından yakından tanınan iş kadını , ’deki işlerini askıyı aldı. ’ye dönüp şu açıklamayı yaptı: Burada daha güvendeyim.

    Türkiye'nin değerini bilin

    Hollywood ünlülerinin dostu Öger Entertainment'in sahibi , 'nin Amerika ile kıyasla daha güvenli olduğunu söyledi ve su sözleri kullandı: "Coronavirüs döneminde iyi ki ülkeme gelmişim. Los Angels ve 'ta evleri bulunan Öger, 'daki evimde kendimi daha güvende hissedeceğimi düşündüğüm için geldim. Covid-19 krizinin büyüme ihtimalini düşünerek, Şubat ayının sonlarına doğru New York'daki işyerlerimi kapattım ve şirketimde çalışanlarımı ücretli izine çıkarttım. Bilinçli ve hızlı bir karar aldığımı düşünüyorum. Türkiye Amerika'ya göre daha güvenli şuanda."

    'BİZ BİZE YETERİZ'
    Dünya çapında sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Demet Öger, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına da bağış yaptığı öğrenildi. Bu arada Öger, prodüktörlüğünü yaptığı son belgesel'in yayın tarihini de 2021 senesine almak zorunda kaldığını söyledi.


    Demet Öger, dünyaca ünlü yıldız Steven Tyler ile Oscar ödül törenine katılmıştı.


    İş kadını Demet Öger, ünlü müzisyen ve yapımcı Quincy Jones ile yakın arkadaş

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    Haberler Magazin Coronavirüs ABD'yi tüketti! Sosyetik Demet Öger böyle seslendi: Türkiye'nin değerini bilin
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