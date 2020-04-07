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    • 07.04.2020 Gazete
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    Dünyada maske savaşı devam ediyor Kovid-19'a karşı vatandaşlara bedava maske dağıtıyor!

    Coronavirüs, yerküreyi sarstı. Batı’da maske ve tıbbi cihaz savaşı çıktı. Herkes başka ülkelere ait gemileri, uçakları yağmaladı. ise vatandaşlarına maskeleri bedava yolladı.

    Maske düştü
    Coronavirüs, yerküreyi sarstı. Batı'da maske ve tıbbi cihaz savaşı çıktı. Herkes başka ülkelere ait gemileri, uçakları yağmaladı. ise vatandaşlarına maskeleri bedava yolladı.



    FRANSA
    ve İspanya'ya gönderilen maskeleri bırakmadı

    ALMANYA
    İsviçre ve İtalya'ya giden maskelere el koydu.

    ÇEKYA
    İtalya'nın maskelerini vermedi.



    ABD
    Fransa ve Almanya'nın maskelerini 4 kat fazla para verip aldı.



    ...VE TÜRKİYE
    Devlet parayla maske satışını yasakladı. İsteyen herkesin evine ücretsiz yolladı.


    MASKE DEVLETTEN
    Türkiye, Coronavirüs salgınında maske fırsatçılarına geçit verilmedi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. "https://maske.epttavm.com" adresi üzerinden ücretsiz maske dağıtımı başladı. Siteye bir saatte 5 milyon kişi başvuru yaptı. Bunun üzerine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Başvuru yapan vatandaşların maskelerinin dağıtımına bugün PTT tarafından başlandı. Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, bu hafta bakanlığı 10 milyon maske temin edileceğini vurguladı.



    Ücretsiz maskelerden sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar faydalanamayacak.


    Barış ŞİMŞEK

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