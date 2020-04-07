Bugün hangi diziler var? 7 Nisan ATV, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı arama motorlarında araştırılıyor. Karantina günleri nedeniyle vatandaşlar evlere kapanırken, televizyon yayınları da merak ediliyor. Peki televizyonda bugün hangi diziler var? Dizi çekimlerinin durmasından dolayı birçok dizi yayınına ara verdi. Televizyon kanalları da dizilerin yerine yerli ve yabancı filmler yayınlıyor.
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
22.30 Yarının Dünyası (Yabancı Sinema)
00.55 Esra Erol'da
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Berat Kandili Özel
22.00 3'te 3 Tarih
00.30 Payitaht Abdülhamid
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.45 Berat Kandili Özel
01.30 Dudullu Postası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (TEKRAR)
23.45 Cesur Adamlar (Yabancı Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Görümce (Yerli Sinema)
22.15 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
00.30 Berat Kandili
DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?
Koronavirüs nedeniyle bir çok dizi yayın hayatına ara veriyor. Oyuncular ve set çalışanlarının sosyal medyada başlattığı kampanya sonrasında böyle bir karar alınıyor.
Bazı diziler ekranlara gelmeye devam ederken, diğer dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Salgının devam etmesi nedeniyle aranın ne zaman sona ereceği hakkında bir açıklama yapıldı.
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