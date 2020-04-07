DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

Koronavirüs nedeniyle bir çok dizi yayın hayatına ara veriyor. Oyuncular ve set çalışanlarının sosyal medyada başlattığı kampanya sonrasında böyle bir karar alınıyor.

Bazı diziler ekranlara gelmeye devam ederken, diğer dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Salgının devam etmesi nedeniyle aranın ne zaman sona ereceği hakkında bir açıklama yapıldı.