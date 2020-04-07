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    • 07.04.2020 17:55
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    • 07.04.2020 17:55
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    ? 7 Nisan Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, !

    ? Televizyon yayın akışları dizi severler tarafından sorgulanıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, hangi dizi ve filmler var? Dizi setlerinde çekimlerin durması nedeniyle bazı dizilere ara verilirken bazı diziler de yayına devam ediyor. Dizilerin yerine birçok kanal yerli ve yabancı film yayınlamayı tercih ediyor. Peki, bugün ? İşte, 7 Nisan Salı televizyon yayın akışları!

    Bugün hangi diziler var? 7 Nisan Salı TV yayın akışları...

    Bugün hangi diziler var? 7 Nisan ATV, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı arama motorlarında araştırılıyor. Karantina günleri nedeniyle vatandaşlar evlere kapanırken, televizyon yayınları da merak ediliyor. Peki televizyonda bugün hangi diziler var? Dizi çekimlerinin durmasından dolayı birçok dizi yayınına ara verdi. Televizyon kanalları da dizilerin yerine yerli ve yabancı filmler yayınlıyor.

    BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    19.00 ATV Ana Haber

    20.00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

    22.30 Yarının Dünyası (Yabancı Sinema)

    00.55 Esra Erol'da

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    19.00 Ana Haber

    20.00 Berat Kandili Özel

    22.00 3'te 3 Tarih

    00.30 Payitaht Abdülhamid

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    18.45 Buket Aydın'la Kanal D Haber

    20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)

    23.45 Berat Kandili Özel

    01.30 Dudullu Postası

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18.45 Show Ana Haber

    20.00 Güldür Güldür Show (TEKRAR)

    23.45 Cesur Adamlar (Yabancı Sinema)

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    18.45 Star Haber

    20.00 Görümce (Yerli Sinema)

    22.15 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

    00.30 Berat Kandili

    DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

    Koronavirüs nedeniyle bir çok dizi yayın hayatına ara veriyor. Oyuncular ve set çalışanlarının sosyal medyada başlattığı kampanya sonrasında böyle bir karar alınıyor.

    Bazı diziler ekranlara gelmeye devam ederken, diğer dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Salgının devam etmesi nedeniyle aranın ne zaman sona ereceği hakkında bir açıklama yapıldı.

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    Haberler Magazin Bugün hangi diziler var? 7 Nisan Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı!
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