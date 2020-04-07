TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tarık, ancak efsane aşıklarda görülebilecek bir mucizenin, kendi vücudunda hasıl olduğuna şahit olur. İlhan ise Tarık'ın İrem'i etkilemesi için bunu bir fırsat olarak görür. Bu efsanevi gelişmeyi filmleştirmek için sürpriz bir yönetmeni ziyaret ederler. Osman Nail Doğan…

Tarık'taki bu değişim Gizem ve İmtiyaz'ın dikkatinden kaçmaz. Bu aşkı engellemek adına türlü girişimlerde bulunurlar. Küçük Prens ise beklenmedik bazı engellerden dolayı yaptığı ziyareti bir süre daha uzatmak zorunda kalır.