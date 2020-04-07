Tutunamayanlar neden yok sorusu hakkındaki araştırmalar yoğunlaşmaya başladı. Salı akşamları ekranları başında Tutunamayanlar dizisini takip eden seyirciler dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Tutunamayanlar dizisinin yayınlanan son bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. Peki, Tutunamayanlar yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...
TUTUNAMAYANLAR NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Tutunamayanlar dizisi Berat Kandili Özel Programı yayınlanacağı için izleyici karşısına çıkmayacak. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş TRT 1 tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. TRT 1'den Tutunamayanlar yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
7 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
20:00 Berat Kandili Özel
22:00 3'te 3 Tarih
TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tarık, ancak efsane aşıklarda görülebilecek bir mucizenin, kendi vücudunda hasıl olduğuna şahit olur. İlhan ise Tarık'ın İrem'i etkilemesi için bunu bir fırsat olarak görür. Bu efsanevi gelişmeyi filmleştirmek için sürpriz bir yönetmeni ziyaret ederler. Osman Nail Doğan…
Tarık'taki bu değişim Gizem ve İmtiyaz'ın dikkatinden kaçmaz. Bu aşkı engellemek adına türlü girişimlerde bulunurlar. Küçük Prens ise beklenmedik bazı engellerden dolayı yaptığı ziyareti bir süre daha uzatmak zorunda kalır.
Tarık, Tunç'un İrem'e bir teklifte bulunduğuna kulak misafiri olmuştur. Ancak teklifi duyamamıştır. Tunç'un İrem'den ne istediğini merak eden Tarık, büyük bir merak içindedir.
İlhan'ı ise Periler Konseyinde zor bir sınav beklemektedir. Güçleri tehlikededir. İlhan'ın ele geçirdiği önemli bir belge, Tarık ve İrem aşkını oldukça etkileyecektir.
Tarık, mahallede çeşitli testler yaparak ruh eşini arar. Bu testlerin sonuçları Tarık için sürpriz olacaktır. Bu arada Tarık'ın rakibi Doktor Tunç, mahallede bir poliklinik açar. Burayı açmasındaki neden tabi ki İrem'dir. Tunç'un mahalleliyi etkilediği her hamle Tarık'ı daha çok çıkmaza itecektir.
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