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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    Popçu 'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

    Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla bilinen popçu , bu zor günlerde de kendisine yakışanı yaptı. İki çocuk babası şarkıcı, içerisinde bulunan kolilerini hazırlatıp önceki gün ailelere gönderdi.

    Kural bozmadı

    Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla bilinen popçu , bu zor günlerde de kendisine yakışanı yaptı. İki çocuk babası şarkıcı, içerisinde bulunan kolilerini hazırlatıp önceki gün ailelere gönderdi.

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