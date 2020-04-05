Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla bilinen popçu Berkay, bu zor günlerde de kendisine yakışanı yaptı. İki çocuk babası şarkıcı, içerisinde erzak bulunan kolilerini hazırlatıp önceki gün ailelere gönderdi.
Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla bilinen popçu Berkay, bu zor günlerde de kendisine yakışanı yaptı. İki çocuk babası şarkıcı, içerisinde erzak bulunan kolilerini hazırlatıp önceki gün ailelere gönderdi.
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