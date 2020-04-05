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Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... Eski Miss Turkey güzeli Serenay Sarıkaya'nın şok eden hali

Serenay Sarıkaya güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya Miss Turkey 2012 yılında ikinci seçildi ve oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın, şu sıralar yeni sevgilisi Cem Yılmaz ile attığı her adım takip ediliyor. Yaptığı Instagram paylaşımları ile de adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk dönemine ait fotoğrafları internete sızdı. Ünlü oyuncuyu görenler şok oldu. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

05.04.2020 09:31 - Son Güncelleme: 05.04.2020 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





