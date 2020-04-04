Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı
Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan yıllardır atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde izleyenleri şaşkına çeviren bir soru soruldu. Yarışmacıya 125 bin TL'lik "Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?" sorusu yöneltildi. Soruyu uzun süre düşünen yarışmacı bakın hangi cevabı verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Nisan soru ve cevapları...
04.04.2020 23:36
- Son Güncelleme: 05.04.2020 00:07
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