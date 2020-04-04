Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan yıllardır atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde izleyenleri şaşkına çeviren bir soru soruldu.