Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, önceki gün ekrana gelen bölümüyle reytinglerin zirvesindeydi. Heyecan dolu sahneleriyle milyonları yine ekran başına kilitleyen sevilen dizi; Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olmayı başardı.

Yeni bölüm; Tüm Kişiler'de %17,69 izlenme oranı ve %33,40 izlenme payı, 20+ABC1'de %15,49 izlenme oranı ve %29,57 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova, AB'de ise %13,12 izlenme oranı ve %26,86 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu.