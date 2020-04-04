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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    reytingleri alt üst etti! Yine zirvede

    Perşembe akşamları atv'de yayınlanan , önceki gün ekrana gelen bölümüyle reytinglerin zirvesindeydi. Heyecan dolu sahneleriyle milyonları yine ekran başına kilitleyen sevilen dizi; Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olmayı başardı.

    Zirvenin gediklisi

    Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, önceki gün ekrana gelen bölümüyle reytinglerin zirvesindeydi. Heyecan dolu sahneleriyle milyonları yine ekran başına kilitleyen sevilen dizi; Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olmayı başardı.

    Yeni bölüm; Tüm Kişiler'de %17,69 izlenme oranı ve %33,40 izlenme payı, 20+ABC1'de %15,49 izlenme oranı ve %29,57 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. , AB'de ise %13,12 izlenme oranı ve %26,86 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu.

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