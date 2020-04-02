ZÜLEYHA HÜNKAR'DAN NE SÖZÜ İSTEYECEK?

Züleyha'nın hastaneye kaldırıldığı haberi şehre yayılınca Hünkar da Yılmaz da koşarak hastaneye gider. Yılmaz geldiğinde henüz kendine gelmemiş olan Züleyha, Hünkar odadayken gözlerini aralar. Ve ondan çok zor bir konuda söz vermesini ister. Hünkar her ne kadar dirense de Züleyha'nın gözyaşlarına ve yalvarmalarına daha fazla karşı gelemez ve istediğini yapacağına dair söz verir.

FEKELİ VE YILMAZ YİNE KARŞI KARŞIYA! ÜSTELİK SİLAHLA

Fekeli ve Çetin ölümle burun buruna gelir. Silahlarını çıkarıp otomobillerini siper ederek uzun bir mücadeleye girişirler. Tüm bu karmaşanın ardından Yılmaz ile Fekeli de tekrar karşı karşıya gelir. Üstelik, gerilen sinirler ile silahlar çekilir ve Fekeli, Yılmaz'ın silahını kendine doğrultur!