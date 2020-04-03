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    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
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    Özil minik kızı Eda'yı şimdiden 'Mesut' etti

    Yıldız futbolcu , eşine yaş günü hediyesi olarak ’deki evinin tapusunu verdiği haberlerini ‘O ev, zaten eşimindi’ diye yalandı. ’in yıldızı, minik kızı Eda için de bir hesap açıp buraya 3 milyon sterlin yatırdı.

    Şimdiden Mesut etti

    Geçtiğimiz gün kızları Eda'ya kavuşan Mesut Özil ile Amine Gülşe, İngiltere, İsveç ve Almanya'da gazetelerin manşetlerinden düşmüyor. Güzel eşine doğum hediyesi olarak 'deki 80 milyon liralık malikanesinin tapusunu verdiği iddia edilen Mesut, bu haberleri yalanladı. İngiliz basınında yer alan habere göre ünlü futbolcu, "Eşimin bugüne kadar benden en ufak hediye beklentisi olmadı. Bu ev, zaten evlendiğimiz günden beri Amine'nin" dedi.


    Düğünlerinde olduğu gibi kızlarına hediye yerine '' adlı derneğe yardım yapılmasını isteyen ünlü çift, yine alkış topladı.

    Mesut Özil ile Amine Gülşe, kızları için hediye almak isteyen yakınlarına da tıpkı düğünlerinde olduğu gibi 'Big Foot'i isimli yardım derneğine bağış yapmalarını rica etti. Bu arada şimdiden minik Eda'nın geleceğini garanti altına almak isteyen Mesut Özil'in kızı adına bir hesap açıp buraya 3 milyon sterlin yani yaklaşık 25 milyon TL yatırdığı konuşuluyor. Eda, bu parayı ancak 18 yaşına geldiğinde kullanabilecek…. Mesut Özil'in yıllık kazancı ise yaklaşık 15 milyon euro.


    'nin en büyük destekçisi şu sıralar 'da olan annesi.

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