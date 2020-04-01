İngiliz futbol devi Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, önceki akşam yaşadığı 'baba' sevinci duyurdu. 31 yaşındaki başarılı futbolcu, Haziran 2019'da evlendiği eşi Amine Gülşe ile kızlarını kucağına aldı. Minik kızlarına Eda ismini veren ikiliye dünya çapındaki hayranlarından tebrik mesajları yağdı. Mesut Özil'in eşi ve kızıyla paylaştığı kare, Instagram'da 1 buçuk milyon kişi tarafından beğenildi.

Tüm dünyanın Coronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşadığı bu dönemde, yabancı basın da Mesut Özil'in baba olma haberine geniş yer verdi. İngiltere'den Almanya'ya Endonezya'dan İsveç'e kadar birçok ülkedeki gazeteler, Özil ile Amine'nin kızları kucağındaki fotoğrafını paylaşıp biraz da olsun okuyucularının yüzünü gülümsetti.

Eda bebeğin doğum haberi, Endonezya'dan Almanya'ya kadar birçok ülkenin gazetelerinde manşetlerde yer aldı.