Sporun Simgesi

Popçu Simge'ye spor yapması için hiçbir şey engel değil… Güzel popçu, önceki gün evinden ağırlıklarla bu pozunu paylaşıp takipçilerine "Evde kal ama sporunu da ihmal etme" diye seslendi.
Popçu Simge'ye spor yapması için hiçbir şey engel değil… Güzel popçu, önceki gün evinden ağırlıklarla bu pozunu paylaşıp takipçilerine "Evde kal ama sporunu da ihmal etme" diye seslendi.
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