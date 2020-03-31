A Haber canlı yayınına bağlanan usta Sanatçı Orhan Gencebay, "Evde 20 gündür hanımla çok güzel bir keyfimiz var. Çıkma denildiği için dışarı da çıkmıyoruz. Bu belayı def etmenin tek yolu birlikte hareket etmek. Yani evlerde kalmak. Şimdi daha bilinçliyiz. İnşallah az hasarla atlatacağız." şeklinde konuştu.

DEVLETİMİZ SON DERECE ÖNEMLİ KARARLAR ALDI

Gencebay, "Devletimizin attığı adımlar harika. Herkesi kutluyorum. Son derece önemli kararlar aldılar ve hemen uyguladılar. Hastanelerimizde de cansiparane çalışıyorlar. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlar çok iyi. Kendisine saygılarımı sunuyorum. Birlikte olmakla her türlü sorunu aşacağız." ifadelerini kullandı.

"NE DENİLİYORSA UYUYORUZ"

Usta sanatçı Gencebay, "Ben ve eşim olmak üzere ailemle ne deniyorsa onu yapıyoruz. Evimizden çıkmayalım. Yakın temaslarda bulunmayalım. Hepimiz bir birbirimiz için kurallara uymalıyız. Bizim insanımız itaatkardır. Doğrular karşısında saygılıdır, denileni akılla ve saygıyla dinler ve gerekeni yapar." diyerek sözlerini noktaladı.

"CANIM TÜRKİYEM" ŞİİRİNİ A HABER'DE OKUDU

A Haber'e bağlanarak "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyen usta sanatçı Orhan Gencebay, yazdığı şiiri de okudu. Canım Türkiye şiirini A Haber canlı yayınında okuyan Orhan Gencebay, kısa süre içinde seslendirmesini de yapacağını müjdeledi.

İşte Orhan Gencebay'ın A Haber canlı yayınında okuduğu şiiri

CANIM TÜRKİYEM

Sen benim cennetim, hür vatanımsın,

sen ecdadımın yadigarısın,

varlığım uğruna armağan olsun,

vatanım toprağım canım Türkiyem...



Uğrunda can veren canlarımızla,

çıktık sonsuza bayrağımızla,

Allah'ın yolunda imanımızla,

biz bize yeteriz canım Türkiyem...



Biz bir ölürüz bin diriliriz,

biz senin ebedi askerleriniz,

biz şehadeti de gurur biliriz,

gururum onurum canım Türkiyem...



Hem ekmeğim hem suyumsun,

vazgeçilmez namusumsun,

aşığınım dünya duysun canım Türkiyem...