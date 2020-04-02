18 yaşındaki Hayal neredeydi? Anne baba göz yaşları içinde feryat etti kızlarına 'ne olur geri dön' dedi. Esra Erol bir mucizeye daha imza attı. Aylardır evinden uzak olan Hayal, Esra Erol'da canlı yayınında! Neden bir anda ortadan kayboldu? Giderken Esra Erol'a hangi mesajı bıraktı? Fatma'nın büyük sırrı ne?

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27 Ocak tarihinde evden ayrılan Gonca Uludağ, kocası ve kayınvalidesi tarafından elinden alınan 2.5 yaşındaki çocuğu için başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istemişti. Doğuma günler kala 2.5 yaşındaki evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca Uludağ ile ilgili son dakika gelişmesi!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 2 NİSAN PERŞEMBE - TIKLA

Eşi için, "Annesi ile geldi elimi tuttu ve çocuğumu elimden aldı" demişti. Son olarak Esra Erol'da canlı yayınından sonra yapılan incelemeler doğrultusunda Gonca Uludağ'ın 2.5 yaşındaki kızı Ayşe Ceylin Uludağ'ın geçici velayeti anneye verilmişti. Esra Erol'da son dakika Gonca Uludağ gelişmesi!