Dijital tetikçiler sahneye çıktı! İşte Atv’ye böyle saldırıyorlar

Son günlerde sosyal medya belli çevreler Gel Dese Aşk dizisi ve Müge Anlı üzerinden Atv'yi hedef tahtasına koydu.

ÖNCE GEL DESE AŞK ÜZERİNDEN SALDIRDILAR

Sosyal medyadan algı operasyonu yapan troller copy paste paylaşımlarla Gel Dese Aşk dizisi üzerinden tetikçiliğe soyundu.

COPY PASTE TWEETLERLE OPERASYON!

Coppy paste paylaşımlar yapan troller "Evli Adam Kızının Arkadaşıyla Yatıyor Durumu Öğrenen Kızıda Arkadaşının Babasıyla Birlikte Oluyor." İfadelerini kullanarak sistematik bir saldırı içerisine girdi.

OLMAYAN SAHNELERDEN SALDIRDILAR

Fakat gerçek trollerin bahsettiği gibi değildi. Dizide böyle bir sahnenin olmadığı ve birilerinin bilinçli bir şekilde buradan kriz üretmeye çalıştığı açıkça ortaya çıktı.

İKİNCİ SALDIRI MÜGE ANLI ÜZERİNDEN!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki başarısıyla Türk halkının gönlüne taht kuran ve bugüne kadar ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmasıyla tanınan Müge Anlı, dünkü yayında başından geçen bir olayı anlatması sonrası sosyal medyada linç edilmeye çalışıldı.

Müge Anlı Migren ağrısı için gittiği Florance Nightingale hastanesine "korona olabilir" denilerek hastane yönetimi ve doktorlar tarafından hastaneye alınmadığını anlattı.

MÜGE ANLI'NIN SÖZLERİNİ ÇARPITTILAR

Sosyal medya trolleri ise Anlı'nın sözlerini çarpıtarak "Müge Anlı, koronalılara bakıyorlar benim migrenime bakmıyorlar dedi" yalanını uydurdu.

Aynı troller "Müge Anlı arabasına doktor çağırdı" dediler fakat gerçek farklıydı. Anlı hastaneye alınmadığı ve iğneye de alerjisi olduğu için şok ve ölüm riskinden dolayı doktora arabasında bu iğneyi vurmasını teklif ediyor doktor bunu da kabul etmiyor. Bu iğnenin doktor veya hastane harici bir yerde vurulması yasak.

SİSTEMATİK SALDIRILARIN KANITI NİTELİĞİNDE

Aynı çevrelerce Atv'ye yapılan bu saldırılar sistematik bir hale döndü. Gel Dese Aşk'ın senaryosunda olmayan olaylar uydurulurken Fox TV dizilerinde bu bahsedilen uydurma olaylar daha ağır bir şekilde işlenirken troll takımı Fox'u görmezden geldi. Fox gibi, Star ekranlarında yayınlanan 'Sefirin Kızı' dizisi iğrenç ilişkilerle dolu ancak Atv'ye nefret kusan bu ekipten herhangi bir tepki gelmedi.