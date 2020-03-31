Müge Anlı 31 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıklamada bulundu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Tecrübeli sunucu Müge Anlı, 30 Mart Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki açıklamalarının çarpıtılarak sosyal medyada linç edilmesine karşı A haber'e açıklamalarda bulunmuştu. Her konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Müge Anlı ve programında danışmanlık yapan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen, yapılan bu çirkin eleştiriler karşısında canlı yayında bir kez daha açıklamada bulundu.

İŞTE MÜGE ANLI'NIN SÖZLERİ

Sağlık çalışanlarımıza iyi dileklerimi iletmek isterim. Bu büyük salgın ortamında canları pahasına görev yaptıklarını görüyor ve onlara herkes gibi minnet duyuyorum. Geçtiğimiz programlarımda onlar için dileklerimi izleyicilerimiz biliyor. Allah'tan onlara güç kuvvet vermesini diledik. Her dönem sağlık çalışanlarına şiddete karşı çıktım. Programlarımda bu olaylara karşısında verdiğim mesajların hepsi arşivlerde. Yıllardır da 2 tıp uzmanıyla çalışıyorum.



Bugünkü yayında, dün özel bir hastaneye gitmek istediğimi ve başım ağrıdığı için muhtemel koronalı olarak görüldüğüm için hastaneye kabul edilmediğimden bahsettim. 4 gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı çektikten sonra gerçekten dayanılmaz bir hal aldı. En son iğne yaptırmak istedim. Bu tür iğnelere karşı önceden alerjik reaksiyonum geliştiği için hem de bu iğnenin ölüm riski olduğu için tam teşekküllü bir hastanede yaptırmam gerektiriyor.



Hastanede görevli doktor bey beni kabul edemeyeceklerini, baş ağrım olduğu için evde iğne olmam gerektiğini söyledi. Ben anlattım, 'yıllardır size geliyorum içeri alamıyorsanız bari arabada iğne olayım bir şey olursa hastaneye alırsınız' dedim.

Benim bu yaşadığımı anlatmamın sebebi hedef göstermek değildi. İsim bile vermedim. Ama vatandaşlarımızın benzer sıkıntılar çekebileceğini düşünerek bu olaydan söz ettim. Çok daha kritik durumlarda hasta kabul etmemesi telafisi mümkün olmayan durumlara yol açabilir.



İzleyicilerim yayın sırasında ve sonrasında aynı durumu yaşadıklarından dolayı yüzlerce mesaj gönderdiler. Ben durum tespiti yapmak isterken aldığım bu kötü yorumlardan dolayı üzgünüm.



Ama asıl üzüntüm koskoca sağlık sektörünü hedef almışım gibi gösterilmeye çalışılması. Zaten işleri başlarından aşmış doktorlarımızdan, konuyu tam olarak anlatamadığım için kalbi kırılanlar varsa özür dilerim.

"BURADA BÖYLE BİR KONUŞMA OLMASI MÜMKÜN DEĞİL!"

Şevki Sözen de Müge Anlı'nın sözlerine katılarak, "Ben de bir sağlık çalışanıyım ve burada böyle bir konuşma olması mümkün değil. Her şeyi ve herkesi geçiyorum böyle bir durumda ben burada karşı dururum zaten. Zor bir dönemden geçiyoruz, Müge Hanım'ın sözleri yanlış anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yoksa herkes onu biliyor, neyi neden söylediğini biliyor." dedi.