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    • 01.04.2020 23:46
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    • 01.04.2020 23:49
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    18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey ve Balgay ittifak yapıyor

    ATV ekranlarının sevilen dizisi bu akşam 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilmek için harekete geçiyor. Oğlu Batur'u Osman'ın öldürdüğünü zanneden Dündar Bey ise Osman Bey'e karşı yeni bir plan kuruyor. Bölümün sona ermesinin ardından . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte son bölümünde yaşananlar...

    Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünde Osman Bey ve Balgay arasında önemli bir ittifak adımı atıldı. Bölümün son bulmasıyla birlikte Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından aratılıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

    Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

    Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.

    OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR

    Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?

    BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

    Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?

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