Eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la Miami'de yaşayan Didem Uzel, Türk lezzetlerinden vazgeçmiyor.
Eski manken, simit ve çaylı kahvaltısını paylaşıp şu notu yazdı: "Mis kokulu çayımız, sahanda yumurtamız ve simidimizle İstanbul günlerini anıyoruz."
Eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la Miami'de yaşayan Didem Uzel, Türk lezzetlerinden vazgeçmiyor.
Eski manken, simit ve çaylı kahvaltısını paylaşıp şu notu yazdı: "Mis kokulu çayımız, sahanda yumurtamız ve simidimizle İstanbul günlerini anıyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.