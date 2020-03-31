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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    Eşi Selim Sarı ile 'de yaşayan , Türk lezzetlerinden vazgeçmiyor

    Eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la 'de yaşayan , Türk lezzetlerinden vazgeçmiyor. Eski manken, simit ve çaylı kahvaltısını paylaşıp şu notu yazdı: "Mis kokulu çayımız, sahanda yumurtamız ve simidimizle günlerini anıyoruz."

    Aslan kahvaltısı

    Eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la Miami'de yaşayan Didem Uzel, Türk lezzetlerinden vazgeçmiyor.

    Eski manken, simit ve çaylı kahvaltısını paylaşıp şu notu yazdı: "Mis kokulu çayımız, sahanda yumurtamız ve simidimizle İstanbul günlerini anıyoruz."

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