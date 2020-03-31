Eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la Miami'de yaşayan Didem Uzel, Türk lezzetlerinden vazgeçmiyor.

Eski manken, simit ve çaylı kahvaltısını paylaşıp şu notu yazdı: "Mis kokulu çayımız, sahanda yumurtamız ve simidimizle İstanbul günlerini anıyoruz."