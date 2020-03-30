Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, baba oldu. Amine Gülşe - Mesut Özil çifti yeni doğan çocuklarına Eda adını verdi.
31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta güzel haberi takipçileriyle paylaştı.
Mesut Özil paylaşımında, ''Şükürler olsun ki kızımız "Eda" sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN!'' ifadelerini kullandı.
ARSENAL'DEN ÖZİL ÇİFTİNE TEBRİK
Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Mesut ve eşi Amine Özil tebrik edilerek, "Arsenal ailesine hoşgeldin Eda." denildi.
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