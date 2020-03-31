Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü boğularak öldürülen ve cesedi evlerinin avlusunda çuvalın içinde bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katili kim?

ATV CANLI YAYIN

25 yaşındaki 4 çocuk annesi Tuğba Özbek hiç görmediği babasını bulmak için Atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmıştı. Çocukluğunun çok zor geçtiğini anlatan Tuğba Hanım, baba hasretini sonlandırmak istedi. "O boşluğu doldurmak istiyorum" diyen Tuğba Hanım, Müge Anlı ve ekibi sayesinde kısa sürede baba olarak bildiği Nedim Süzgün ile kucaklaştı.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 31 MART SALI - TIKLA

Önce yayına telefonla bağlanan ardında da stüdyoya gelen Nedim Bey, bir kızı olduğunu bilmediğini söyledi. Nedim Bey'in fotoğrafını ilk kez canlı yayında gören Tuğba Özbek duygusal anlar yaşadı. Yakın çevresinin eleştirileri dolayısıyla buruk bir şekilde yayına çıkan genç kadın, annesinin sözlerine güvenemediğini bu sebeple DNA testi yapılmasını istedi. Tuğba Özbek ve Nedim Süzgün, vakit kaybetmeden kan örneği veren ve gerekli testleri yaptırdı. Nedim Süzgün her ne kadar "İnşallah benim kızım çıkar. Ben çok heyecanlıyım. Süreç nasıl geçecek ben de bilmiyorum!" dese de Tuğba Özbek ile Nedim Süzgün'ün DNA testi sonucu uyuşmadı. Yaşanan gelişmelerin ardından Tuğba'nın yıllardır isminden şüphelendiği kişi ile yeni bir DNA testi yapıldı. Ve beklenen an geldi. Tuğba Özbek'in DNA testi sonucu 31 Mart Müge Anlı canlı yayınında!

Müge Anlı, programındaki açıklamalarının çarpıtılarak sosyal medyada linç edilmeye çalışılması üzerine A Haber'e bağlandı.

Önemli açıklamalarda bulunan Müge Anlı,

Sağlık çalışanlarımıza iyi dileklerimi iletmek isterim. Bu büyük salgın ortamında canları pahasına görev yaptıklarını görüyor ve onlara herkes gibi minnet duyuyorum. Geçtiğimiz programlarımda onlar için dileklerimi izleyicilerimiz biliyor. Allah'tan onlara güç kuvvet vermesini diledik. Her dönem sağlık çalışanlarına şiddete karşı çıktım. Programlarımda bu olaylara karşısında verdiğim mesajların hepsi arşivlerde. Yıllardır da 2 tıp uzmanıyla çalışıyorum.