İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüs teşhisi ile kahroldu! 'Psikolojim iyi değil'
İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ın dışında 5 çocuğu daha var. Bunlar; Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, nişanlısı Levent Dörter'in corona virüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak psikolojik durumunun iyi olmadığını söyledi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sevgilisi Levent Dörter, dün akşam corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Dilan Çıtak Tatlıses'in müzisyen sevgilisi Levent Dörter, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Ünlü müzisyen, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Bu akşam Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı Acıbadem Maslak'a yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi, merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duasıyla ayağa kalkacağım inşallah" dedi.
KAFANIZI BİLE ÇIKARMAYIN
Dörter , bugün sosyal medya hesabından herkesi böyle uyardı "Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs"