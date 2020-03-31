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    • 01.04.2020 10:04
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    • 01.04.2020 10:04
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    Elif ve Ezgi diskalifiye mi oldu? Elif ve Ezgi neden yok, elendi mi?

    yarışması hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Elif ve Ezgi elendi mi? Elif ve Ezgi neden yok? Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada Elif ve Ezgi isimli iki yarışmacı ekranda yer almadı. Peki, Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi elendi mi? İki yarışmacının olmaması yarışmacıların diskalifiye edilmesi ihtimalini de akıllara getirdi. Programın sunucusu Fatih Ürek konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok?

    Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta yarışmasında Elif ve Ezgi elendi mi sorusuna programın izleyicileri yanıt arıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen ve gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği programın iki popüler yarışmacısı Elif ve Ezgi bugün programda yer almadı. Programı takip edenler Elif ve Ezgi'nin elenip elenmediğini merak etmeye başladı. İşte, Gelinim Mutfakta yarışmasındaki flaş gelişme!

    GELİNİM MUTFAKTA ELİF VE EZGİ NEDEN YOK?

    Yapılan açıklamaya göre, yarışmacı Ezgi'nin oğlunun hastalanması nedeniyle Antalya'ya geri döndüğü belirtildi. Oğlunun sağlık durumu düzeldiğinde Ezgi'nin yarışmaya dönmesi bekleniyor.

    Kayınvalidesi Reyhan Hanım, vekaleten diğer gelini Neslihan Hanım ile yarışmaya devam ediyor.

    Gelinim Mutfakta'nın diğer yarışmacısı Elif'in ise annesinin ameliyat olması sebebiyle yarışmaya devam edemeyeceği ve veda ettiği konuşuluyor. Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği ise belirsiz.

    GELİNİM MUTFAKTA 30 MART BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Hüsniye Kaynana: Hatice Gelin: 2 puan (kendi gelini)Yağmur Gelin: 1 puan Neslihan Gelin: 1 puan Yağnur Gelin: 3 puan

    Nilgün Kaynana: Yağnur Gelin: 1 puan (kendi gelini)Yağmur Gelin: 4 puan Neslihan gelin: 5 puan Hatice Gelin: 2 puan

    Ayten Kaynana: Yağnur gelin 1 puan (kendi gelini)
    Neslihan gelin: 3 puan, Yağnur gelin 5 puan, Hatice gelin 2 puan

    Reyhan Kaynana:
    Neslihan gelin: 3 puan (kendi gelini)
    Yağnur gelin: 5 puan
    Yağnur gelin: 4 puan

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