GELİNİM MUTFAKTA ELİF VE EZGİ NEDEN YOK?

Yapılan açıklamaya göre, yarışmacı Ezgi'nin oğlunun hastalanması nedeniyle Antalya'ya geri döndüğü belirtildi. Oğlunun sağlık durumu düzeldiğinde Ezgi'nin yarışmaya dönmesi bekleniyor.

Kayınvalidesi Reyhan Hanım, vekaleten diğer gelini Neslihan Hanım ile yarışmaya devam ediyor.

Gelinim Mutfakta'nın diğer yarışmacısı Elif'in ise annesinin ameliyat olması sebebiyle yarışmaya devam edemeyeceği ve veda ettiği konuşuluyor. Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği ise belirsiz.