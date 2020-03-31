Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta yarışmasında Elif ve Ezgi elendi mi sorusuna programın izleyicileri yanıt arıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen ve gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği programın iki popüler yarışmacısı Elif ve Ezgi bugün programda yer almadı. Programı takip edenler Elif ve Ezgi'nin elenip elenmediğini merak etmeye başladı. İşte, Gelinim Mutfakta yarışmasındaki flaş gelişme!
GELİNİM MUTFAKTA ELİF VE EZGİ NEDEN YOK?
Yapılan açıklamaya göre, yarışmacı Ezgi'nin oğlunun hastalanması nedeniyle Antalya'ya geri döndüğü belirtildi. Oğlunun sağlık durumu düzeldiğinde Ezgi'nin yarışmaya dönmesi bekleniyor.
Kayınvalidesi Reyhan Hanım, vekaleten diğer gelini Neslihan Hanım ile yarışmaya devam ediyor.
Gelinim Mutfakta'nın diğer yarışmacısı Elif'in ise annesinin ameliyat olması sebebiyle yarışmaya devam edemeyeceği ve veda ettiği konuşuluyor. Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği ise belirsiz.
GELİNİM MUTFAKTA 30 MART BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Hüsniye Kaynana: Hatice Gelin: 2 puan (kendi gelini)Yağmur Gelin: 1 puan Neslihan Gelin: 1 puan Yağnur Gelin: 3 puan
Nilgün Kaynana: Yağnur Gelin: 1 puan (kendi gelini)Yağmur Gelin: 4 puan Neslihan gelin: 5 puan Hatice Gelin: 2 puan
Ayten Kaynana: Yağnur gelin 1 puan (kendi gelini)
Neslihan gelin: 3 puan, Yağnur gelin 5 puan, Hatice gelin 2 puan
Reyhan Kaynana:
Neslihan gelin: 3 puan (kendi gelini)
Yağnur gelin: 5 puan
Yağnur gelin: 4 puan
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